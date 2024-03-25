iPhone'lara özelleştirilebilir yeni ana ekran geliyor

Apple'ın iOS 18 ile beraber iPhone'ların ena ekranı da yenilenecek. Bu kapsamda kullanıcılar telefonlarının ana ekranını özelleştirme imkanına kavuşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:57
iPhone'lara özelleştirilebilir yeni ana ekran geliyor
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Apple'ın haziran ayında tanıtmayı planladığı iOS 18 için yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Buna göre iPhone'larda özelleştirilebilir ana ekran yer alacak. Bu sayede kullanıcılar isterlerse uygulama simgileri arasında sütunlar, satırlar ve boşluklar oluşturabilecek. 

iOS 18 İLE YENİ ÖZELLİKLER DE GELECEK

Ana ekranda bazı özelliştirmeler sunuluyor ancak bu özelliştirmenin daha kullanışlı olması ve daha fazla seçenek sunması bekleniyor. 

iOS 18 ile yeni erişilebilirlik özellikleri iPhone kullanıcıları için sunulacak. Ayarlar tarafında yapılacak değişikliklere ek olarak kısayollar, canlı konum kategorileri ve sistem genelinde iyileştirilmiş yazı tipi boyutlarının kontrolü ve dahası var.

iOS 18 İLE iPHONE'LARA GELECEK ERİŞİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone kullanıcıları sesle etkinleştirilen kısayollara kavuşacaklar. Kullanıcılara özel ifade oluşturme ve söz konusu ifadeyi söylerek geçiş yapma imkanı ayarlar kısmında sunulacak. 

Canlı Konuşma özelliği ise kullanıcı tarafından oluşturulan kategorileri içeren yeni bir bölüm sunacak. Kullanıcılar cümleleri kendi seçtikleri kategorilere göre düzenleme imkanına ulaşacak. 

Özelliklerden bir diğeri de yazı tipi boyutuyla ilgili oluyor. Apple'da halihazırda  kullanıcılarına yazı tipi boyutlarını uygulama özelinde ayarlamasını sağlıyor ancak mevcutta uygulamanın desteklemesi de gerekiyor. Burada daha fazla destek sağlanmış olacak.


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