iPhone 17 modellerinin maketleri görüntülendi

Yayınlanma: 24.04.2025 - 16:57

Güncelleme: 24.04.2025 - 16:57

Apple'ın eylül ayında tanıtmayı beklediği iPhone 17 serisi hakkında yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Çin merkezli şirketler telefonlar hakkında bazı görseller paylaşmaya devam ediyor. Bu sefer iPhone 17 ailesinin maketlerinin görselleri paylaşıldı.

X platformu üzerinden paylaşılan iPhone 17 modellerinin görselleri Air modelinin nasıl diğer modellerden ayrılacağını da gözler önüne sermiş oldu. Daha önceki bilgiler iPhone 17 serinin en farklı modelinin iPhone 17 Air olacağını göstermişti. Diğer modellere göre çok daha ince olacak iPhone'un tasarımı da küçük değişiklikler içerecek.

Air modelinin daha önceki sızıntılara göre de çok ince olacağı zaten söyleniyordu.

Yapılan maket görseli paylaşımı da aslında bunu kanıtlıyor. iPhone 17 Air söylenene göre 5,5 milimetre kalınlığında olacak ancak iPhone 16 Pro Max, 8,25 milimetre kalınlığına kıyasla görseldeki fark çok daha fazla görünüyor. Muhtemelen iPhone 17 Air çok daha ince ya da iPhone 17 Pro Max çok daha kalın olacak.