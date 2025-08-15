iPhone 17 Pro Max ile ilgili yeni iddia: En iyi telefoto kamera!

iPhone 17 serisine yönelik iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce telefonun üretim hattında görüntülenmesi ve gövdesindeki malzemenin önceki modellerden farklı olarak değiştirildiğine yönelik iddialar ortaya çıkmıştı. Bu sefer de iPhone 17 Pro Max için tercih edilen telefoto kameranın en iyilerden biri olacağı söyleniyor.

iPHONE 17 PRO MAX MODELİ İÇİN YENİ BİLGİLER

Instant Digital tarafından ortaya atılan yeni iddiaya göre iPhone 17 Pro Max'te kullanılacak telefoto kamera pazardaki en iyi kameralardan biri olacak.

Daha önceki iddialara göre iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde 48 MP telefoto kameralar yer alacak. Aktarıldığına göreyse kayıpsız 8x optik yakınlaştırma yapabilecek. Buna ek olarak Pro Max modelinde yer alacak periskop telefoto kamera değişken yapılı olabilir.