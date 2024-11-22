Nihai tarih olabilir: iPhone SE, 4 2025'te tanıtılacak

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 00:00

Apple'ın tanıtması her geçen gün uzayan iPhone modellerinden biri olan SE 4 için daha önceki sızıntılarla uyuşan bir piyasaya çıkış tarihi açıklandı. Buna göre iPhone SE 4 2025 yılının mart ayında karşımıza çıkacak. Elbette bu resmi bir tarih değil ancak analistler, Apple'ın daha önceki tanıtım alışkanlıklarına baktığında ve SE 4 modelinin bu yıl bitmeden seri üretime gireceği bilgisinin bilinmesinin ardından tanıtımın mart ayında olması oldukça yüksek bir ihtimal var.

iPHONE SE 4 GELECEK YILIN MART AYINDA GELİYOR

MacRumors'un elde ettiği rapordaki bilgilerin dayanağına göre Barclays analistleri iPhone'un üreticilerini ve tedarikçilerini ziyaret etti ve bazı bilgiler aldılar. Bu sayede iPhone SE 4'ün mart ayında tanıtılacağı ortaya çıktı.

Daha önceki raporları doğrulayan bu tarih bilgisinin ilerleyen aylarda doğru olup olmayacağını göreceğiz.

iPhone SE 4'ün özellikleri neler olacak?

iPhone SE 4 için ortaya bazı raporlara ya da kaynaklara dayandırılan tahminlere göre iPhone 16 ile benzer şekilde görünecek ancak uygun fiyatlı olması için bazı özellikleri kısılacak.

iPhone SE modellerinde arka tarafta tek kamera kurulumu bulunuyor. Bu tercihin sebebi ise fiyat tarafında önemli ölçüde düşüşün sağlanması oluyor. iPhone SE 4'ün de tek kamerası olacak ancak aktarıldığı kadarıyla iPhone 16 ile aynı görünecek.