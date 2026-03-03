Cumhuriyet Gazetesi Logo
iPhone 17e'de sunulan ekranın 60 Hz olması tepki çekti

iPhone 17e'de sunulan ekranın 60 Hz olması tepki çekti

3.03.2026 18:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
iPhone 17e'de sunulan ekranın 60 Hz olması tepki çekti

Apple, yeni iPhone 17e modelini tanıttı. Şirket, uygun fiyat ve yüksek performansı bir arada sunmak istiyor ancak ekran tarafında 60 Hz sunması eleştiriliyor.

Apple, mart ayında beklendiği gibi sessiz sedasız yeni cihazlarını tanıtıyor. 2 Mart'ta tanıtmış olduğu uygun fiyatlı iPhone 17e modeli ile ilgili yeni yorumlar yapılmaya başlandı. Cihaz, iPhone 16e'ye benzer şekilde özellikler sunsa da yükseltilmiş bazı özellikler de var. Ancak ekran tarafında tutturulan 60 Hz yenileme hızı eleştirilmeye başlandı. 

iPhone 17e Türkiye'de 55 bin TL'den başlayan fiyata satılıyor. 

Image

Telefon modelinde artık alt segmentteki Android cihazlarda bile sunulmayan 60 Hz ekran yenileme hızı tercih edilmiş. Bu uygun fiyatlı iPhone'u bekleyenler arasında tartışma yaratmış durumda. Zira, telefonda kullanılan bu ekran fiyatıyla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor.

Daha geçen eylül ayında tanıtılan 78 bin TL'den başlayan fiyata sahip olan iPhone 17'de 120 Hz ekran yenileme hızı sunuluyor. Hal böyle olunca aradaki fiyat farkı, ekranın güncellenmemesine sebep olmuş görünüyor. 

UYGUN FİYATLI iPHONE 17E TAM OLARAK NE SUNUYOR?

Image

iPhone 17e, iPhone 16e’de bulunan C1 modeme kıyasla 2 kata kadar daha hızlı olan yeni nesil C1X hücresel modeme sahip. 48 MP Fusion kamera ise kullanıcıların yeni nesil portreler de dahil olmak üzere, 4K Dolby Vision videolar çekmesine olanak tanıyor. Optik kalitede 2 kat Telefoto özelliği de bu modele eklenmiş. Telefon, önceki nesle kıyasla çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı olan Ceramic Shield 2 ile sunuluyor ve 6.1 inç Super Retina XDR ekran parlamaları da azaltılıyor.

İlgili Konular: #apple #uygun fiyatlı iPhone #iPhone 17e

İlgili Haberler

Apple yeni MacBook Pro ve Air modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı ne kadar?
Apple yeni MacBook Pro ve Air modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı ne kadar? Apple, M5 Pro ve M5 Max işlemcilerine sahip yeni MacBook Pro ve Air modellerini tanıttı.
iPhone 17e özellikleri neler? iPhone 17e fiyatı ne kadar?
iPhone 17e özellikleri neler? iPhone 17e fiyatı ne kadar? Apple, çok beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e'yi tanıttı. Peki, iPhone 17e özellikleri neler? iPhone 17e fiyatı ne kadar?
AnTuTu, şubat ayında en güçlü Android telefonları listeledi
AnTuTu, şubat ayında en güçlü Android telefonları listeledi Şubat ayındaki en güçlü Android telefon modelleri belli oldu.