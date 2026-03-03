iPhone 17e'de sunulan ekranın 60 Hz olması tepki çekti

Apple, mart ayında beklendiği gibi sessiz sedasız yeni cihazlarını tanıtıyor. 2 Mart'ta tanıtmış olduğu uygun fiyatlı iPhone 17e modeli ile ilgili yeni yorumlar yapılmaya başlandı. Cihaz, iPhone 16e'ye benzer şekilde özellikler sunsa da yükseltilmiş bazı özellikler de var. Ancak ekran tarafında tutturulan 60 Hz yenileme hızı eleştirilmeye başlandı.

iPhone 17e Türkiye'de 55 bin TL'den başlayan fiyata satılıyor.

Telefon modelinde artık alt segmentteki Android cihazlarda bile sunulmayan 60 Hz ekran yenileme hızı tercih edilmiş. Bu uygun fiyatlı iPhone'u bekleyenler arasında tartışma yaratmış durumda. Zira, telefonda kullanılan bu ekran fiyatıyla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor.

Daha geçen eylül ayında tanıtılan 78 bin TL'den başlayan fiyata sahip olan iPhone 17'de 120 Hz ekran yenileme hızı sunuluyor. Hal böyle olunca aradaki fiyat farkı, ekranın güncellenmemesine sebep olmuş görünüyor.

UYGUN FİYATLI iPHONE 17E TAM OLARAK NE SUNUYOR?

iPhone 17e, iPhone 16e’de bulunan C1 modeme kıyasla 2 kata kadar daha hızlı olan yeni nesil C1X hücresel modeme sahip. 48 MP Fusion kamera ise kullanıcıların yeni nesil portreler de dahil olmak üzere, 4K Dolby Vision videolar çekmesine olanak tanıyor. Optik kalitede 2 kat Telefoto özelliği de bu modele eklenmiş. Telefon, önceki nesle kıyasla çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı olan Ceramic Shield 2 ile sunuluyor ve 6.1 inç Super Retina XDR ekran parlamaları da azaltılıyor.