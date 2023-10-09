Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:35

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:35

Apple iPhone kullanıcılarına ana sayfalarını kişiselleştirmek için daha çok imkan sunmaya başladı. Artık iPhone kullanıcıları ana sayfada bulunan ikonları değiştirebilir. Apple'ın yerleşik Kısayollar uygulamasını kullanarak, uygulama simgelerini değiştirmese de, yeni kısayollar oluşturarak ana ekranlarında özel simgeler kullanabilirler.

Peki iPhone uygulama simgeleri nasıl değiştirilir?



iPHONE UYGULAMA SİMGELERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bu özelliği kullanmak oldukça basit, ancak resmi uygulama simgesini değiştirmezsiniz, bunun yerine uygulamaya yönlendiren bir kısayol oluşturursunuz. İşte bu özelliği nasıl kullanabileceğinize dair adımlar:

Adım 1: Simge Seçimi

Başlamadan önce, kullanmak istediğiniz yeni simgeyi seçmelisiniz. İnternet üzerinde birçok simge kaynağı bulunmaktadır veya kendi simgenizi oluşturabilirsiniz.

Adım 2: Kısayollar Uygulamasını Açın

iPhone'unuzda Kısayollar uygulamasını bulun ve açın. Eğer hızlı erişim için ana ekranda değilse, Uygulama Kitaplığı'nda aramak için sola kaydırabilirsiniz.

Adım 3: Yeni Kısayol Oluşturun

Uygulamada olduğunuzda, sağ üst köşedeki artı işaretine dokunun. Yeni bir kısayol oluşturmak için bu adımı takip edin.

Adım 4: Kısayol Adını Belirleyin

Kısayolunuz için bir ad belirleyin. Bu adı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Adım 5: Eylem Ekleyin

Eylem eklemek için "Eylem Ekle" düğmesine dokunun. Şu anda, resmi uygulama simgesini değiştirmek istiyoruz.

Adım 6: Uygulamayı Seçin

Arama çubuğuna "Uygulamayı aç" yazın ve ardından "Uygulamayı Aç" seçeneğine dokunun.

Adım 7: Uygulamayı Seçin

Şimdi, uygulamayı değiştirmek istediğiniz uygulamayı seçin. Bu, yeni simgenin uygulanacağı uygulamayı temsil edecektir.

Adım 8: Kaydedin ve Özelleştirin

Eylemi seçtikten sonra sağ üst köşedeki "Bitti" düğmesine dokunun. Şimdi kısayolunuzu özelleştirmeye hazırsınız.

Adım 9: Simgeyi Değiştirin

Kısayol düzenleme ekranına geldiğinizde, "Simgeyi Düzenle" seçeneğine dokunun. Şimdi kullanmak istediğiniz simgeyi seçebilir veya özelleştirebilirsiniz.

Adım 10: Değişiklikleri Kaydedin

Simgeyi seçtikten sonra, kaydetmek için sağ üst köşedeki "Ekle" düğmesine dokunun. Artık yeni özelleştirilmiş simgeniz ana ekranınızda görünmelidir.

Bu özelliği kullanarak iPhone ana ekranınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Artık, daha kişisel ve eğlenceli bir deneyim elde etmek için kendi simgelerinizi veya favori simge paketlerinizi kullanabilirsiniz.