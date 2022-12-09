iPhone'lar mesajlarınız devlet tarafından takip edilirse uyaracak
Apple, "iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması" özelliğini tanıttı. Özellik, bir kullanıcının telefonunun dinlenip dinlenmediğini anlamasını sağlayacak.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gece önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, iOS ekosistemine sunulan pek çok uygulamaya uçtan uca şifreleme özelliği getirecekti. Böylelikle iOS ekosistemi, her zamankinden çok daha güvenli olacaktı.
Yeni haberler, iOS ekosistemi için tek yeniliğin uçtan uca şifreleme olmayacağını gözler önüne seriyor.
KRİTİK MESLEK GRUPLARI İÇİN ÖZEL GELİŞTİRİLDİ
Webtekno'nun haberinde yer verdiği detaylara göre Apple, mesajlaşma uygulaması iMessage için yeni bir özellik geliştirdiğini de açıkladı.
"iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması" olarak isimlendirilen bu özellik, sıradan kullanıcılar için değil. Şirket, bu özellik ile gazeteci, aktivist veya hükümet görevlisi gibi kritik işler yapan kullanıcılara odaklanacak. iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması'nı aktifleştiren bir kullanıcı, telefonunun dinlenip dinlenmediğinden veya bir siber saldırı ile mesajlarının sızdırılıp sızdırılmadığından emin olacak.
iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması isimli güvenlik katmanını aktif eden bir kullanıcı, iMessage'daki sohbet sayfasının en alt bölümünde yeni bir uyarı görebilecek. Bu uyarı görüldüğünde, o kişi için tehlike çanları çalıyor olacak. Zira Apple, söz konusu uyarıda karşı taraftaki kişiye ait hesabın tanınmayan bir cihaza bağlanmış olduğu bildirilecek. Bu da o kullanıcının ya başka birisiyle konuştuğu ya da dinlendiği anlamına gelecek.
Apple tarafından yapılan açıklamalarda, bu özelliğin 2023 yılı itibarıyla tüm kullanıcılar için hazır olacağı ifade ediliyor.
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