iPhone kullanıcılarının yıllardır istediği imkan geliyor

Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:41

Güncelleme: 15.11.2023 - 11:41

Apple kullanıcılarının yıllardır istediği 'App Store dışından da uygulama indirme' mümkün hale gelebilir. Daha önce gazeteci Mark Gurman'ın ortaya attığı iddiada Apple'in iOS 17 ile bu imkanı sunması bekleniyordu.

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Mark Gurman, Avrupa Birliği'nde kabul edilen "Dijital Pazarlar Yasası"na atıfta bulunarak, Apple'ın da güncel kurallara uyarak, dışarıdan uygulama yüklemeye izin verecek.

Daha önce de USB-C portuna geçiş yapma kararını uygulayan Apple'ın bu kararı uygulaması ise şaşırtmayacak. Söylenene göre 2024 yılının ilk yarısında iPhone kullanıcıları App Store dışından uygulama indirebilecek.

Elbette, bu uygulamaya geçmek Apple'a bazı zararlar verecek. Öncelikle App Store'da yer almadığı için bu uygulamalardan yüzde 15 ile yüzde 30 komisyon kesemeyecek yani gelir elde edemeyecek. Bir diğeri ise App Store'daki uygulamalar için sıkı bir güvenlik kontrolü var, ancak dışarıdan yüklenen uygulamalarda bu olmayacak. Güvenlik riski taşıması da Apple'ı çok eleştiridiği Android cihazlar gibi daha 'az güvenli' hale getirecek.

Gurman, ikinci sorun için Apple'ın uygulama mağazası dışından yapılacak indirmeleri de denetleyecek bir sistemi devreye sokacağını düşünüyor.