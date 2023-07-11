App Store tarafı için de zam geliyor! İşte detaylar
Kısa bir süre önce yapılan KDV zammı başta gıda olmak üzere pek çok ürüne zam gelmesine neden oldu. Apple da fiyatlarını güncellemeye devam ediyor.
Apple, KDV'nin artırılması sonrası bu yılın altıncı zammını yapmıştı. Bu yeni zam sonrası iPhone'ların fiyatı inanılmaz ölçüde artmış ve en pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 TL olmuştu. Apple'ın abonelerine gönderdiği yeni bilgilendirme mesajında iCloud başta olmak üzeri abonelik hizmetlerinde fiyat artışının yaşanacağı bildirildi.
FİYATLAR KDV'YE GÖRE GÜNCELLENECEK
Şirket, App Store'daki fiyatlandırmanın değişeceğini hem müşteriler hem de geliştiricilere bildiriyor. Özellikle bölgesel vergi değişiklikleri konusunda. Otomatik yenilenebilir abonelikler hariç, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma 25 Temmuz'dan itibaren değişiyor.
25 Temmuz'dan sonra App Store'da KDV oranı güncellenerek yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkartılacak. Ancak bazı aboneliklerdeki artışlar farklı tarihlere sarkabilir.
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