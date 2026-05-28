iPhone'larda yeni Siri arayüzü nasıl olacak?

28.05.2026 19:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
iOS 27 ile Siri daha akıllı bir hale gelecek. Bunun yanı sıra tasarımsal olarak daha farklı olacak.
Apple, yeni yazılımlarını WWDC 2026'da tanıtacak. Haziran ayında yeni iPhone, iPad ve diğer cihazların da arayüzlerini göreceğiz. Yeni tanıtılacak iOS 27 arayüzüne yönelik de yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıktığına göre Siri arayüzü de güncellenecek. 

Siri için ayrı bir uygulama sunulacak ve burada arayüz iOS arayüzü gibi şeffaf yapıda olacak. Aktarılana göre Siri ile yalnızca sesli değil yapay zeka sohbet botları gibi yazılı olarak da iletişime girilebilecek. 

Yeni Siri, Google Gemini'nin yapay zeka modeliyle desteklenecek.

Arayarak aratma özelliğinin ekleneceği Siri, ekranın ortasında yapılacak kaydırma hareketi ile Dinamik Ada arayüzü de açılabilecek. Bu bölümde de kullanıcılar hızlıca aramalar yapabilecek.

Siri'de Gemini değil, ChatGPT ve Claude gibi diğer yapay zeka servisleri de kullanılabilecek.

Bunların yanı sıra Siri, kamera uygulamasına da entegre olacak.

