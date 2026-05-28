YouTube'da yapay zeka ile hazırlanan içerikler daha belirgin işaretlenecek

Yapay zeka içerikleri her geçen gün artarken, sosyal medya platformları da bu kullanımları göstermek için yeni yollar geliştiriyor. YouTube'daki videolu içeriklerde ise yapay zeka yoğun bir şekilde kullanılıyor. Haliyle izleyen kişilerde bu yapay zeka mı yoksa değil mi sorusu oluşuyor. Bazı videolarda gizlenen bu durum artık değişiyor.

Oluşturulan videolar için geliştirilen yeni etiketleme sisteminde artık içerik geliştiricisinin onayı beklenmeden, yapay zeka kullanılan içerikler otomatik etiketlenecek.

YouTube'da daha önce de benzer bir sistem bulunuyordu ancak etiketleme sistemi artık daha fazla genişliyor.

Burada sistem şöyle işleyecek; içerik üreticisi yoğun bir şekilde videoda yapay zeka kullandı ve bunu belirtmedi diyelim. Yeni sistemde videoda yapay zeka kullanıldığına dair belirgin bir etiket otomatik olarak YouTube tarafından eklenecek. Böylece izleyiciler yapay zeka kullanılan videoları daha kolay ayırt edebilecek.

2024 yılından bu yana videolarda yapay zeka kullanımı belirtilebiliyor. Ancak bazı içerik üreticileri bunu videoda belirtmek yerine açıklamalar kısmına ekliyordu. Bu da açıklamalar kısmını okumayan kişilerde videonun yapay zeka kullanılıp kullanılmadığının anlaşılmasının önüne geçiyordu.