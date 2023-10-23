iPhone'da yer alan resimlerden sticker oluşturma, Android'e yolda

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:42

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:42

Instagram bir süredir iPhone kullanıcılarına resimlerden sticker oluşturma imkanı sunuyor. Ancak Android kullancıları için bu özellik bulunmuyordu. İmkanın Android kullanıcıları için de sunulmasını planlayan Instagram, bunu hikayeler bölümüne eklenecek bir araçla sağlanacağını duyurdu.

INSTAGRAM İÇİN YENİ ARAÇ

Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamada, hikaye kısmına eklenen araçla birlikte Android kullanıcılarının da rahatlıkla sticker hazırlayacağı söyleniyor.

Test aşamasında yer alan özellik şu anda kısıtlı Android kullanıcısına sunulmuş durumda.