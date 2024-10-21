Uygun fiyatlı iPhone'un prototipi sızdırıldı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 20:40

Güncelleme: 21.10.2024 - 20:40

Apple'ın resmi olarak ne zaman piyasaya süreceği bilinmeyen yeni iPhone SE 4 modeline yönelik yeni bir prototip sızdırıldı. Telefon hakkında bir süredir onlarca söylenti bulunuyor. Telefonun önceki modele göre daha farklı tasarımı olacağından bahsedliyorken, iPhone 15'te olan bazı özelliklerin bu telefonda yer alacağı tahmin ediliyor.

iPHONE SE 4 NASIL GÖRÜNECEK?

Yeni yapılan sızıntı 2025 yılında tanıtılması beklenen iPhone SE 4'ün tasarımını gözler önüne seriyor.

Yeni iPhone'da iPhone 15'te olduğu gibi 48 MP kamera yer alacak. Bildiğiniz gibi SE seresinde bir adet kamera yer alıyor. Buna göre SE 4'te SE 3'e göre gelişmiş bir kamera yer alacak.

Sosyal medyada iPhone SE 4 modeline ait olduğu söylenen prototipin videosu yayınlandı.

O videoya göre telefonun boyutları iPhone 14 gibi olacak. İşte yayınlanan videoya göre iPhone SE 4 böyle görünecek: