iPhone Spotify kullanıcıları dikkat: Hesabınızı kullanamayabilirsiniz

Yayınlanma: 06.07.2023 - 17:16

Güncelleme: 06.07.2023 - 17:16

İsveç merkezli müzik dinleme platformu Spotify, Apple'ın uygulama mağazası App Store üzerinden 'Spotify Premium' için ödeme almayacağını açıkladı.

Bu değişiklikle birlikte, App Store üzerinden ödeme yapan kullanıcılar, mevcut faturalandırma döngülerinin sonunda ücretsiz bir hesaba geçirilecek. Premium hesaba geçmek isteyen kullanıcıların ise daha sonra web sitesi üzerinden satın almaları gerekecek.

Variety haberine göre, Spotify'ın App Store üzerinden ödeme yapan kullanıcılara bilgilendirmek amacıyla e-posta gönderdi.

Spotify konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında "Kısa bir süre önce az sayıda kullanıcıya, Premium hesaplarının bağlı olduğu eski bir ödeme yönteminin kullanımdan kaldırıldığını bildirmeye başladık. E-posta ile bilgilendirilen kullanıcılar, bir sonraki fatura döneminden itibaren otomatik olarak ücretsiz bir hesaba geçirilecek. Kullanıcılar daha sonra Spotify.com adresinden hesaplarına giriş yaparak Premium hesaba yükseltme seçeneğine sahip olacaklar. Bu adımlar, tüm kullanıcılarımıza tutarlı ve en iyi abonelik deneyimini sunmamıza yardımcı olacak" dedi.

Spotify'ın bu kararı almasındaki nedeninin ise Apple ile yaşadığı App Store ücretleri konusundaki anlaşmazlık olduğu iddia ediliyor.

GOOGLE İLE DE AYNI PROBLEM YAŞANMIŞTI

Spotify ayrıca Google ile de Play Store üzerinden yapılan uygulama içi satın alma ücretleri konusunda benzer tartışmalar yaşamıştı. Ancak Spotify ve Google geçen yıl yeni bir anlaşma imzayarak bu sorunu çözmüştü.