Spotify, uzun bir süreden sonra masaüstü güncellemesi sunuyor

Spotify, bir süredir mobil tarafa odaklanmış masaüstü uygulaması için güncelleme sunmamıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:11
Spotify, uzun bir süreden sonra masaüstü güncellemesi sunuyor
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Milyonlarca abonesi bulunan müzik ve podcast uygulaması Spotify, masaüstü uygulaması için yeni bir güncelleme sunuyor. Bir süredir masaüstü tarafa güncelleme sunmayan platform, yeniliklerle yeni güncellemeyi sunacak.

UYGULAMA YENİLENECEK

Spotify'da yer alan klasik arayüz güncellenecek. İkiye ayrılmış olarak, solda çalma listeleri ve sağda o sırada çaldığımız parçayı gördüğümüz bu tasarıma ek olarak artık listeleme çok daha pratik olarak sunulacak.

Sol tarafta yer alan ana safya, arama çubuğu ve kitaplık gibi seçenekler istenirse gizlenecek ve sol tarafa doğru yaslanarak ana ekranın daha fazla görülmesini sağlayacak.

Aynı zamanda daha fazla keşif yapılması adına sağ tarafa da yeni öneriler sekmesi ekleniyor.


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