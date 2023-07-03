Hepsi birbirine benzemek istiyor: Spotify'dan 'video' adımı
Spotify, diğer pek çok uygulamaya benzemek amacı taşımasa da video tarafında 'kazanç' olduğunu görmüş gibi duruyor.
Resmi olmayan kaynaklara göre Spotify, YouTube ve diğer videolu içerik platformları gibi 'müzik videolarını' platforma dahil edebilir. Şu an için bu özellk iddiadan oluşsa da mantıksız gibi de durmuyor. İlkleri bünyesinde barındıran Spotify, söylendiği kadarıyla hizmetine müzik videolarını dahil etmek için iş ortaklarıyla görüşmeler bile yapıyor.
SPOTIFY TARAFINDAN DOĞRULANMADI
Spotify'da halihazırda müzisyenlerin yükleyebileceği bazı hareketli görseller destekleniyor. Döngüsel GIF'ler şeklinde olan bu 10 saniyelik görseller, elbette videolar kadar ilgi çekici değiller.
Platform, en son Clips adlı özelliğini tanıtmış ve sanatçıların hayranlarıyla daha iyi bağlantı kurmasını hedeflemişti.
Spotify, söylentilerin farkında ve doğrulamıyor ancak eğer bu söylenti gerçekse ilerleyen dönemde bazı detaylar belli olacaktır.
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