Müzik dinleme platformu Spotify’a zamlı tarife geliyor
Müzik dinleme platformu Spotify'a yeni bir abonelik seçeneğinin yolda olduğu ortaya çıktı.
ABD medyası, müzik dinleme platformu Spotify’a yeni bir abonelik seçeneğinin geleceğini duyurdu.
Henüz resmen açıklanmasa da yeni abonelik fiyatının çok daha pahalı olacağı aktarıldı. Şirket içinde “Supremium” olarak adlandırılan bu özel abonelik seçeneğinin şirketin bu zamana kadar getirdiği en pahalı plan olduğu da aktarıldı.
Bloomberg’in aktardığına göre, İsveç merkezli Spotify’ın bu abonelikte kullanıcılarına “yüksek kalitede” yani Hi-Fi kalitesinde müzik dinleme deneyimi sunacağı belirtildi.
Ses kalitesini geliştirmek için bir süredir çalıştığı belirtilen şirketin ses kaybını en aza indirerek bunu başarmayı amaçladığı aktarıldı. Bu en pahalı seçenek için ne kadar para isteneceği henüz bilinmezken ilk olarak ABD dışındaki pazarlarda deneneceği aktarıldı. Spotify’ın yüksek kalitede sesin yanı sıra bazı ayrıcalıklar da sunacağı aktarıldı.
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