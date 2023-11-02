Yayınlanma: 02.11.2023 - 13:30

Güncelleme: 02.11.2023 - 13:30

iPhone'unuzda ekran görüntüsü almak için önceki modellerde Ana Ekran düğmesi ve Güç düğmesine aynı anda basmanız gerekiyordu. Ancak, yeni nesil iPhone modellerinde Ana Ekran düğmesi olmadığı için bu işlem değişti. iPhone 8 veya daha yeni bir modelinizi kullanıyorsanız, iOS 14 veya daha yeni bir sürümünü çalıştırıyorsanız, yeni bir erişilebilirlik özelliği olan "Back Tap" kullanarak ekran görüntüsü alma işlemini daha kolay hale getirebilirsiniz.

"Back Tap" özelliği, iPhone'unuzun arka kısmına iki kez dokunarak ekran görüntüsü almanıza olanak tanır. Bu, özellikle fiziksel düğmelere basmakta zorluk çekiyorsanız veya hızlı bir şekilde ekran görüntüsü almanız gerektiğinde oldukça kullanışlıdır. Peki iPhone'nun arkasına çift dokunarak ekran görüntüsü nasıl alınır?

IPHONE'NUN ARKASINA ÇİFT DOKUNARAK EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?



Ayarlar Uygulamasını Açın: Ayarlar uygulamasını iPhone'unuzda bulun ve açın. Erişilebilirlik Ayarlarına Gidin: Ayarlar ekranında "Erişilebilirlik" seçeneğine tıklayın. Dokunma Ayarlarına Erişin: "Erişilebilirlik" menüsüne girdiğinizde, "Dokunma" seçeneğine tıklayın. Geri Dokunma Ayarlarına Ulaşın: "Dokunma" menüsünde aşağı kaydırın ve "Geri Dokunma" seçeneğine tıklayın. Çift Dokunma Ayarlarını Etkinleştirin: "Geri Dokunma" ekranında, "Çift Dokunma" veya "Üçlü Dokunma" seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ekran görüntüsü almak için "Çift Dokunma" seçeneğini etkinleştirin. Ekran Görüntüsü Ayarlarını Yapılandırın: "Çift Dokunma" seçeneğini etkinleştirdikten sonra, altındaki "Eylemler" listesinden "Ekran Görüntüsü" öğesini bulun ve seçin.

Artık iPhone'unuzun arka kısmına iki kez dokunduğunuzda ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu, ekran görüntüsü alma sürecini hızlandırır ve daha kullanışlı hale getirir. Ancak yanlışlıkla dokunmalara dikkat etmek önemlidir.