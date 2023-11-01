iPhone ve iPad'de AirDrop nasıl tamamen kapatılır?
iPhone ve iPad cihazlarda bulunan AirDrop özelliği sayesinde dosyalarınızı çok hızlı bir şekilde iOS ekosistemine sahip cihazlara gönderebiliyorsunuz. Ancak bu özelliğin açık olması şarjınızı hızlı bir şekilde tüketebilir. Peki iPhone ve iPad'de AirDrop nasıl tamamen kapatılır?
iPhone ve iPad kullanıcıları, AirDrop'u kullanmak istemiyorlarsa, şarjlarının hızlı bitmemeleri için AirDrop'u kapatmak isteyebilirler. Peki iPhone ve iPad'de AirDrop nasıl tamamen kapatılır?
IPHONE VE IPAD'DE AIRDROP NASIL TAMAMEN KAPATILIR?
AirDrop, Apple ekosistemi içinde kablosuz olarak fotoğraf, video ve dosya göndermek için oldukça kullanışlı bir araçtır. Ancak, AirDrop'u herkes tarafından kullanılabilir şekilde ayarlarsanız, diğer kullanıcılar size dosya istekleri gönderebilir ve bu bazen istenmeyen rahatsızlıklara neden olabilir.
AirDrop'u tamamen kapatma işlemi oldukça basittir ve yalnızca birkaç adımdan oluşur.
İşte AirDrop'u tamamen kapatmanın adımları:
Ayarlar uygulamasını açın.
Genel seçeneğine dokunun.
AirDrop'a tıklayın.
"Alma Kapalı" seçeneğine dokunun.
Bu adımları takip ettikten sonra, artık AirDrop, diğer kullanıcılar için kullanılamaz hale gelecektir. Bu sayede, başkaları size dosya isteği gönderemez ve AirDrop üzerinden dosya alamazlar.
Alternatif olarak, AirDrop'u Denetim Merkezi'nden de kapatabilirsiniz. Denetim Merkezi'ni açın, kablosuz bölümüne uzun basarak daha fazla seçeneği görüntüleyin, ardından AirDrop'a uzun basarak "Alma Kapalı"yı seçin.
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