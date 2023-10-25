Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:27

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:27

iPhone'unuzda müzik dinlerken aniden bir anı kaydetmek istediğinizde, Kamera uygulamasının otomatik olarak müziği durdurduğunu mu fark ettiniz? Bu genellikle kullanışlıdır, ancak bazen müziği kayıtlarınıza dahil etmek isteyebilirsiniz. Peki iPhone'da videolar arka plan müziği ile nasıl kayıt edilir?

İPHONE'DA VİDEOLAR ARKA PLAN MÜZİĞİ İLE NASIL KAYIT EDİLİR?

İlk adım olarak, video kaydınızın arka planında çalmak istediğiniz müziği başlatın. Ardından Kamera uygulamasını açın, ancak Fotoğraf modunda kalın. Video kaydını başlatmak için deklanşör düğmesine dokunun ve basılı tutun. Video kaydını sürdürmek için deklanşör düğmesini en sağa doğru kaydırın. Bu işlem sırasında deklanşör düğmesi parmağınızın altından elastik bir şekilde kayacaktır ve bir hedef asma kilit simgesi görünecektir. Video kaydını sonlandırmak için vizörün altındaki durdur düğmesine dokunun.

Ve işte bu kadar! Video otomatik olarak Fotoğraflar uygulamasına kaydedilecek ve oynatıldığında arka planda çalan müziği duyacaksınız. Bu yöntem, anılarınızı müziğinizle birleştirme isteğinde olan iPhone kullanıcıları için harika bir ipucu olabilir.