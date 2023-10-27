iPhone'da silinen mesajlar nasıl kurtarılır?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:19

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:19

Apple, iOS 16 güncellemesi ile Mesajlar uygulamasına bazı kullanışlı özellikler ekliyor. Bunlardan biri de "Son Silinenler" bölümüdür, bu bölüm son 30 gün içinde silinen tüm metin mesajlarını bir araya getirir. Artık yanlışlıkla silinen mesajları geri yüklemek daha kolay.

PEKİ IPHONE'DA SİLİNEN MESAJLAR NASIL KURTARILIR?



Mesajlar uygulamasını açın ve ana Mesajlar ekranına gidin. Bu ekranda "Bilinen Gönderenler" ve "Bilinmeyen Gönderenler" gibi filtreler bulunur. "Son Silinenler" seçeneğine dokunun. Kurtarmak istediğiniz mesajları seçmek için her birinin yanındaki mavi onay işaretlerini kullanın. Her mesajın otomatik silinme süresini de göz önünde bulundurun. Ekranın sağ alt köşesinde bulunan "Kurtar" seçeneğine dokunun. Açılan pencerede kurtarmak istediğiniz mesajları onaylamak için "Mesaj[ları] Kurtar" seçeneğine dokunun.

Bu işlemleri takip ettikten sonra, silinen mesajlar tekrar erişilebilir hale gelecektir. Ancak unutmayın ki, bir mesajın Apple sunucularından kalıcı olarak silinmesi 40 güne kadar sürebilir.