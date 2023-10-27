Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:07

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:07

iOS 15 ile Apple, Canlı Metin adlı özelliği tanıttı. Bu özellik, kameranızın vizöründe veya çektiğiniz fotoğraflardaki metni tanıyabilmenize ve metinle etkileşimde bulunabilmenize olanak tanıdı. Ancak, iOS 16 güncellemesiyle Apple, bu özelliği videolara da genişletti.

Artık Canlı Metin, yalnızca fotoğraflardaki metni seçmekle sınırlı değil, videoları da kapsıyor. Bu, bir videonun belirli bir karesindeki metni duraklatabilmeniz ve metinle etkileşimde bulunabilmeniz anlamına geliyor. Duraklatılmış bir video karesindeki metni kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Ayrıca, Apple'ın "Yukarı Bak" özelliği ile birlikte çalışıyor.

Canlı Metin özelliği, işletim sistemi genelinde çalışır ve uygulamalar arasında metin tanıma yeteneği sunar. Ancak, bu özelliği kullanmak için A12 Bionic veya daha yeni bir iPhone modeline ihtiyacınız var. 2018'de piyasaya sürülen iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max gibi modeller, A12 Bionic işlemciye sahiptir, bu nedenle bu cihazlardan birine sahipseniz Canlı Metin özelliğinden yararlanabilirsiniz. Peki iPhone'unda videolarda görünen metinler nasıl kopyalanır ve Türkçeye çevirilir?

IPHONE'UNDA VİDEOLARDA GÖRÜNEN METİNLER NASIL KOPYALANIR VE TÜRKÇEYE ÇEVİRİLİR?



Canlı Metin özelliğini video üzerinde kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Metni gösterilen karede videoyu duraklatın. Bir kelimeye dokunun ve basılı tutun. İki mavi işareti kullanarak seçiminizi daraltabilir veya genişletebilirsiniz. Ardından, metni çevirmek veya kopyalamak için çeşitli seçenekleri görmek için basılı tutun.

Metni çevirmeyi seçerseniz, çeviri otomatik olarak ekranda görünecektir. Canlı Metin, İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Japonca, Korece ve Ukraynaca metinlerle çalışır. Metni kopyalamayı seçerseniz, metni bir metin giriş uygulamasına yapıştırabilirsiniz.