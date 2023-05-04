iPhone yeni bir rekorla gündeme geldi! Bu sefer olumlu değil

Apple, iPhone özelinde pek çok rekora imza atsa da yayınlanan raporda tablo hiç parlak değil. Ortalama satış fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 14:04
iPhone yeni bir rekorla gündeme geldi! Bu sefer olumlu değil
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Yayınladığı verilerle şirketlerin durumlarını ortaya çıkarın CIRP, yeni bir rapor yayınladı. Bu rapora göre iPhone'ların ortalama satış fiyatı yeni bir rekor kırarak 1000 dolara yaklaştı. 

APPLE, iPHONE İLE YENİ BİR REKOR KIRDI

Verilere göre iPhone'ların ortalama satış fiyatı 2023 yılının ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

2020 yılından bu yana büyük çoğunlukla yükseliş eğiliminde olan fiyatları bir grafikle duyuran şirket, 847 dolar ile en düşük fiyatların 2021 yılında kaydedildiğini en yükseğin ise bu yılın mart ayında 988 dolar ile yeni bir rekor kırıldığını gösteriyor.

iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri bu yükseliş trendini başlattı. Bu grafikte yükseliş eğiliminde olan fiyatların temel sebebinin talebin artması olduğu söylendi. 


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