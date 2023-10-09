Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:13

Güncelleme: 09.10.2023 - 16:13

iPhone kullanıcıları artık uygulama karmaşasından kurtulmanın ve ana ekranlarını temizlemenin yeni yollarını keşfediyorlar. iOS 14 ile gelen Uygulama Kitaplığı, uygulamaları otomatik olarak kategorilere ayırarak ana ekranları daha düzenli hale getiriyor ve kullanıcılara istedikleri uygulamaları gizleme özgürlüğü sunuyor.

Peki iPhone'da ana ekrandaki uygulamalar nasıl gizlenir? iOS cihazlarda ana ekran uygulamaları nasıl gizlenir?

iPHONE'DA ANA EKRANDAKİ UYGULAMALAR NASIL GİZLENİR?

Tek Bir Uygulamayı Gizleme:

Ana ekranınızda gizlemek istediğiniz uygulamaya basın ve basılı tutun. Açılan menüde, genellikle "Kaldır" veya "Sil" seçeneğini bulacaksınız. Buna tıklayın. Uygulama şimdi ana ekranınızdan kaldırıldı, ancak Uygulama Kitaplığı'nda bulunmaya devam ediyor.

Bir Uygulama Sayfasını Gizleme:

Ana ekranınızın boş bir bölümüne dokunun ve basılı tutun. Ekranın altındaki noktalara dokunun, bu size tüm ekranlarınızın küçük önizlemelerini gösterecek. Görünen her ekranın altında bir onay işareti bulunur. Gizlemek istediğiniz ekranın işaretini kaldırın ve "Bitti"ye dokunun. Gizlediğiniz ekran artık ana ekranlarınız arasında gözükmeyecek. Geri getirmek isterseniz aynı adımları izleyin ve işareti geri ekleyin.

Uygulamaları Klasörlerle Düzenleme:

Ana ekranınızda bir uygulama simgesine uzun basın ve basılı tutun. Aynı kategorideki diğer uygulamaları seçmek için bu uygulamayı sürükleyin ve diğerlerinin üzerine bırakın. Otomatik olarak bir klasör oluşturulur. Klasörü açmak için üzerine dokunun. Klasöre bir ad vermek için klasörün üzerine uzun basın ve "Yeniden Adlandır" seçeneğini seçin. Klasörden uygulamaları kaldırmak için klasörü açın, uygulama simgesine uzun basın ve ana ekranda başka bir yere sürükleyin. Klasörü kaldırmak istiyorsanız, klasörün üzerine uzun basın ve "Klasörü Kaldır"ı seçin.

Bu ipuçları, iPhone kullanıcılarının uygulama düzenlemesini ve ana ekranlarını daha verimli hale getirmesini sağlar. Ayrıca, Uygulama Kitaplığı'nın uygulamaları otomatik olarak kategorilere ayırmasının ve ana ekranları temiz tutmanın başka bir yolunu sunar.