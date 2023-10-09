Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:28

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:28

iPhone kullanıcılarının artık fotoğraf çekimlerini daha özel hale getirmek için yeni bir özellik daha eklendi. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max sahipleri için, fotoğraf çekimlerinde Portre modunu kullanmak artık çok daha kolay hale geldi. Bu yeni özellik sayesinde, fotoğrafınızı çektikten sonra istediğiniz zaman Portre efekti ekleyebilirsiniz.

Peki iPhone'larda normal çekilmiş fotoğraflar nasıl portreye dönüştürülür?



iPHONE'LARDA NORMAL ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR NASIL PORTREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜR?

Ancak her fotoğrafı Portre moduna dönüştürmek mümkün değil. Telefonun, bu efekti uygulamak için derinlik bilgilerini kaydetmesi gerekiyor. İşte iPhone 15 kullanıcılarının bu özelliği nasıl kullanabileceğine dair adımlar:

Fotoğraflar uygulamasında çektiğiniz fotoğrafı açın. Fotoğrafın sol üst köşesindeki "Portre" seçeneğine dokunun. Bu seçeneği seçilmiş olarak göreceksiniz. "Portre" seçeneğine dokunduğunuzda, görüntünüze otomatik olarak bir bulanık arka plan efekti uygulanacaktır.

Ayrıca, sonuçları daha fazla özelleştirmek isterseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Düzenleme penceresini açmak için "Düzenle" seçeneğine dokunun. Buradan, arka plan bulanıklığının gücünü ayarlamak için "f-stop" kaydırıcısını kullanabilirsiniz. Görüntünüzdeki odak noktasını değiştirmek için sarı bir otomatik odak kutusu bulunur. Bu kutuyu kullanarak odak noktasını istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Sonuçlarınızı kaydetmek için "Bitti" seçeneğine dokunun. Bu, fotoğrafı orijinal haline geri döndürmek istediğinizde değişiklikleri geri almanıza olanak tanır.

Bu özellik, iPhone 15'in ana, telefoto ve selfie kameralarıyla kullanılabilir. Ayrıca, Live Photos açıksa da çalışacaktır, ancak derinlik bilgisi yalnızca Live Photos patlamasının kapak çerçevesi için kaydedilir. Yani, canlı bir fotoğraf üzerinde Portre modunu kullanabilirsiniz, ancak sadece anahtar karenin bulanık arka plan efektine sahip olacağını unutmayın.

iPhone 15 serisi, fotoğrafçılığı daha da kişiselleştirmek isteyenler için heyecan verici bir özellik sunuyor. Artık fotoğraf çekimlerinizi daha sonra düzenleyebilir ve istediğiniz an Portre modunu ekleyebilirsiniz. Herkes için harika fotoğraflar çekmek daha da kolay hale geliyor.