iPhone'da eleştirilen tarayıcı özelliği kaldırılabilir

16 Aralık 2022 Cuma, 07:15

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu'nun, iPhone ve iPad cihazlarda üçüncü taraf uygulama ve uygulama mağazalarına izin verecek yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Apple Analisti Mark Gurman, bu gelişmeye ek olarak üçüncü taraf tarayıcılar için WebKit zorunluluğunun da kaldırabileceğini bildirdi. Bilmeyenler için WebKit, iOS'ta Safari ve üçüncü taraf tarayıcılara güç veren açık kaynaklı bir tarayıcı motoru olarak kullanılıyor.

APPLE GERİ ADIM MI ATIYOR?

DonanımHaber'in aktardığı kadarıyla Gurman, WebKit'in kaldırılması konusunda ek ayrıntı veya olası bir zaman aralığı paylaşmadı. Ancak bu hareket, iPhone ve iPad'de yer alan web tarayıcıların Chrome ve Firefox'ta karşımıza çıkan (Google Blink veya Mozilla Quantum gibi) alternatif tarayıcı motorlarını kullanmasına izin verecek. Böylece bu tarayıcılar, WebKit'in özelliklerine ve geliştirme planına bağlı olmayacak.

Ayrıca Gurman, yeni kararın pazarda rekabetin arttırılmasını amaçlayan AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na yanıt olarak geldiğini söyledi. Apple'ın diğer bölgelerdeki gereksinimi kaldırıp kaldırmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Günümüzde Apple, iOS cihazlarda yer alan Chrome, Edge, Firefox, Opera ve DuckDuckGo gibi popüler web tarayıcıları için WebKit'i şart koşuyor. Bu durumun ise üçüncü taraf tarayıcılar ile Safari arasında sınırlı bir farklılaşmaya neden olduğu belirtiliyor. Apple daha önce, WebKit gereksiniminin öncelikle güvenlik ve gizlilik hususları nedeniyle uygulandığını belirtmişti, ancak bazıları politikayı rekabete aykırı buluyor.

Bu yılın başlarında, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde yer alan bir grup yazılım mühendisi, iOS WebKit sınırlamasının "rekabete son derece aykırı "olduğunu söyledi ve şirketi bu sınırlamayı kaldırmaya teşvik etti. Grup ayrıca, Safari’nin WebKit kullanan üçüncü taraf tarayıcılarda bulunmayan çeşitli özellikler ile öne çıkarıldığını vurguladı.