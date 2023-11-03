Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:16

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:16

iPhone veya iPad'inizde belirli fotoğrafları gizlemek, bu özel anları tamamen silmek istemediğinizde oldukça kullanışlı olabilir. Apple'ın Fotoğraflar uygulaması, bu işlemi gerçekleştirmenize olanak tanır. Peki iPhone'da gizli fotoğraflar albümü gerçekten nasıl gizlenir?

IPHONE'DA GİZLİ FOTOĞRAFLAR ALBÜMÜ GERÇEKTEN NASIL GİZLENIR?



1. Bir Fotoğrafı Gizleme:

iPhone veya iPad'inizde Fotoğraflar uygulamasını başlatın.

Ekranın sağ üst köşesindeki "Seç" seçeneğine dokunun.

Gizlemek istediğiniz fotoğrafları seçin.

Ekranın sol alt köşesinde yer alan "Paylaş" düğmesine dokunun (bu düğme, dışarı doğru ok işareti olan bir kare şeklinde görünür).

"Paylaş Sayfası"nın eylemler menüsünde "Gizle" seçeneğini tıklayın.

Onaylamak için ekranın altında beliren komut istemine dokunun.

Bu işlem, fotoğrafı genel albüm görünümünden gizler ancak dikkat çekici bir şekilde fotoğrafı "Gizli" adlı bir albüme yerleştirir. Önemli bir not: Bu işlem, fotoğrafı tamamen silmez.

2. 'Gizli' Klasörü Gizleme:

Eğer iOS 14'te bu "Gizli" albümün tamamen gizli olmasını istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar uygulamasını başlatın.

Aşağı kaydırın ve "Fotoğraflar"ı seçin.

"Gizli Albüm"ün yanındaki anahtarın gri "KAPALI" konumda olduğundan emin olun.

Bu ayar, "Gizli" albümünüzün Fotoğraflar uygulamasında tamamen görünmez olmasını sağlar.

Eğer Gizli albümünüzü Fotoğraflar uygulamasında tekrar görünür yapmak isterseniz, Ayarlar -> Fotoğraflar'a gidin ve "Gizli Albüm"ün yanındaki anahtarı yeşil "AÇIK" konumuna getirin.

Bununla birlikte, unutmayın ki "Gizli" albüm, üçüncü taraf uygulamaların fotoğraf seçicisinde hala görünebilir.