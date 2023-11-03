Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:14

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:14

Yeni iPhone modellerini kullan kullanıcılar için ekran görüntüsü alma işlemi bazı değişikliklere uğradı. Bu modellerde standart ekran görüntüsü almanın yanı sıra, kaydırmalı ekran görüntüsü alma özelliği de bulunuyor. Peki iPhone'larda standart ve kaydırmalı ekran görüntüsü nasıl alınır?

IPHONE'LARDA STANDART VE KAYDIRMALI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?



Adım 1: Ekran görüntüsü almak istediğiniz sayfayı veya ekranı açın.

Adım 2: Aynı anda Ses Açma düğmesine ve Güç / Yan düğmesine basın.

Adım 3: Ekranın sol alt köşesinde, ekran görüntüsünün yakalandığını ve fotoğraf albümünüze kaydedildiğini belirten bir küçük önizleme görüntüsü belirecektir.

IPHONE'LARDA KAYDIRMALI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?

Adım 1: Öncelikle, standart bir ekran görüntüsü alın.

Adım 2: Ardından, ekranın sol alt köşesinde beliren ekran görüntüsü önizlemesine dokunun.

Adım 3: Üst kısımda "Tam Sayfa" seçeneğini göreceksiniz. Buna tıklayın.

Adım 4: Sol tarafta, tam sayfa ekran görüntüsünü almak istediğiniz sayfanın tamamını vurgulayan bir kaydırıcı göreceksiniz. Bu kaydırıcıyı basılı tutun ve aşağı doğru sürükleyin.

Adım 5: Son olarak, "Bitti" seçeneğine dokunarak kaydırılmış tam sayfa ekran görüntüsünü kaydedin.

Bu adımları tamamladıktan sonra ekran görüntünüz tam sayfa haline kaydedilerek PDF formatında Dosyalar uygulamasında yer alacaktır.