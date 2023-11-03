Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:28

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:28

iPhone ve iPad kullanıcıları FaceTime yaparken görüşmelerini kayıt edebilir. Ancak ses kayıtları bu yöntem ile alınmıyor. iOS ve iPadOS işletim sistemlerine sahip cihazlarda yerleşik ekran kaydı özelliği bulunuyor. Bu özelliği kullanarak Fotoğraflar uygulamasına FaceTime'larınızı kayıt edebilirsiniz. Peki iPhone ve iPad'de FaceTime aramaları nasıl kayıt edilir?

IPHONE VE IPAD'DE FACETIME ARAMALARI NASIL KAYIT EDİLİR?

Adım 1: İlk olarak, Kontrol Merkezi'nde ekran kaydını etkinleştirmeniz gerekiyor. Ayarlara gidin, Kontrol Merkezi'ni seçin ve "Ekran Kaydı" seçeneğini "Dahil Edilen Kontroller" bölümüne ekleyin.

Adım 2: Şimdi, iPhone veya iPad'inizle bir FaceTime araması başlatın.

Adım 3: Görüşme sırasında, ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak veya bir iPhone veya iPad kullanıyorsanız alttan yukarı kaydırarak Kontrol Merkezi'ni açın.

Adım 4: "Ekran Kaydı" düğmesine dokunun ve kayıt başlayacaktır. Kısa bir geri sayımın ardından kayıt işlemi başlayacaktır.

Adım 5: Kayıt işlemi tamamlandığında, Kontrol Merkezi'ni yeniden açın ve "Ekran Kaydı" düğmesine dokunun, böylece kaydı durdurabilirsiniz.

Ekran kaydının cihazınızın yerleşik depolama alanına kaydedildiğini unutmayın. Bu nedenle, kaydı saklarken cihazınızın hafızasının dolmamasına dikkat etmelisiniz. İhtiyaç duyarsanız, kayıtları iCloud Fotoğraf Kitaplığı'na veya Google Fotoğraflar gibi başka bir depolama hizmetine yedeklemek iyi bir fikir olabilir.