iPhone'lar profesyonel video çekimi yapabilecek: Ücretsiz uygulama geliyor

Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:41

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:41

Dünyaca ünlü video düzenleme yazılımı DaVinci Resolve'un geliştiricisi Blackmagic, iPhone kullanıcıları için profesyonel düzeyde video çekimini mümkün kılan ücretsiz bir uygulama sunuyor. Profesyonel kamera ekipmanları üreten bu şirket, iPhone kullanıcılarının yüksek kalitede video çekimler yapabilmesi için tasarlanmış olan Blackmagic Camera uygulamasını piyasaya sürdü. Ayrıca bu uygulama, Blackmagic'in DaVinci Resolve adlı video düzenleme yazılımı ile sorunsuz bir şekilde entegre çalışıyor.

Blackmagic Camera uygulamasının arayüzü, Blackmagic'in profesyonel kameralarının kontrol paneline benzer bir tasarıma sahip. Bu sayede kullanıcılar, profesyonel bir kamera ile çalışıyormuş gibi hissedebilirler. Uygulama içinde kare hızı, deklanşör açısı, beyaz dengesi, ve ISO seviyesi gibi önemli ayarları kolaylıkla yapabilme imkanı sunmaktadır. Ayrıca farklı lensler arasında geçiş yapabilme yeteneği de mevcuttur.

Uygulamada çekim çözünürlüğü ve hatta codec bile Apple ProRes 4444'e kadar özelleştirilebilir. Ayrıca standart H.264 veya HEVC (H.265) seçenekleri de sunulmaktadır. Uygulamanın ana ekranında vizör, temel ayarlar ve ses seviyesi göstergesi gibi birçok önemli bilgiye anında erişim sağlanmaktadır.

Ses kaydı varsayılan olarak iPhone'un kendi mikrofonu tarafından gerçekleştirilirken, kullanıcılar istedikleri takdirde harici bir ses kaynağı seçebilirler. Uygulama içindeki ses codec seçenekleri arasında AAC, PCM ve IEEE Float gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcılar, özel LUT profillerini indirebilir, Blackmagic bulutuna bağlanabilir ve kaydedilen görüntülerin renk aralığını kişiselleştirebilirler.

Blackmagic Camera uygulamasını kullanıcılar ücretsiz olarak App Store'dan indirebilecek.