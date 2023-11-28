iPhone'lara neler oluyor? Alarm her sabah aynı saatte çalıyor

Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:21

Güncelleme: 28.11.2023 - 09:21

Bir TikTok kullanıcısı olan Angele Sofia, yaşadığı iPhone alarmı kabusunu takipçileriyle paylaştı. Sofia, kendisi ayarlamadığı halde her sabah 09.25'te alarm çalıyor. Ayarları sıfırlamasına rağmen bu sorunu yaşayan kadın, telefondaki sorunu Apple çalışanlarına danışmasına rağmen çözüm bulamadı.

GİZEMLİ iPHONE ALARMI HALEN ÇÖZÜLEMEDİ

Paylaştığı videoda, neredeyse her çözüme başvurduğunu söyleyen Sofia, telefon değiştirmesine rağmen 5 yıldır bu sorunun onu takip ettiğini, adeta iPhone'uyla beraber taşındığını anlattı.

Takipçilerinin önerilerini de uygulayan Sofia, sorunun çözülmediğini ve ona önerilen çözümleri uyguladıktan sonra bile alarmın çalmaya devam ettiğini gösteren ekran kayıtları paylaştı.

Sofia, bu sorunu neredeyse her yolu denemesine rağmen çözemediği için söz konusu saatin bir alamet olacağına inanıyor ve 09.25'in aslında onun ölüm saati olacağına dair bir inaç geliştirdiğini söylüyor.

Takipçileri, eski bir iCloud hesabı üzerinden yapılan ayarlardan kaynaklı olarak bu alarmın takılı kaldığnı ve bu yüzden sürekli ayarlanmamasına rağmen çaldığını söylerken, bazıları sağlık ya da uyku takibi gibi uygulamalarda yapılan ayarların suçlu olabileceğini söylüyor. Ancak Sofia, bütün çözümleri denemesine rağmen sorunu çözülmedi.

Benzer bir sorun da 2019 yılında iPhone 11 Pro kullanıcısı tarafından Apple Forum'unda paylaşılmış. Saat 06.30'da alarmının çaldığını söyleyen iPhone kullanıcısı bu alarmı kendisinin ayarlamadığını söylüyor. Böyle bir alarmın, alarmların olduğu listede de yer almadığını söyleyin kullanıcı, alarmların tamamını silip tekrar eklediğini sonra kaldırdığını söylemesine rağmen sorunu çözülmedi. Uygulamalarının tamamını kontrol etmesine rağmen bu gizemli alarmdan kurtulamadığını yazdı.

Bu sorunu yaşadığını bildiren 80'e yakın kişi de bu forum başlığının altına yaşadıkları absürt alarm problerini yazdı. Genel anlamda, farklı saatlerde ayarlanmamış alarmlar çalıyor ve bu sorun ilk olarak 4-5 yıl önce yaşanmaya başlanmış. Yani sorun iOS 13 ve sonrasındaki güncellemelerde yaşanıyor olabilir.

Apple'dan da konu hakkında resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.