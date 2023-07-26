iPhone'lara 'Oyun Modu' özelliği geliyor

Yayınlanma: 26.07.2023 - 11:16

Güncelleme: 26.07.2023 - 11:16

Apple, Nisan ayında MAC bilgisayarlar için yeni işletim sistemi macOS Sonoma'yı tanıtmıştı. İşletim sisteminde yeni bir özellik olan 'Oyun Modu' kullanıcıların dikkatini çekmişti. Bu mod, oyun oynarken performansı artırmak için sistem ayarlarını otomatik olarak düzenliyor.

OYUN MODU ÖZELLİĞİ iPHONE'LARA DA GELİYOR

Son ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın MAC cihazlara getirdiği 'Oyun Modu' özelliği iOS 17 ile birlikte iPhone cihazlara da geliyor.

9to5Mac'ın haberinde yer alan bilgilere göre, salı günü geliştiricilere sunulan iOS 17'nin dördüncü beta sürümünde, 'Oyun Modu'na dair bazı gizlenmiş ayrıntılar keşfedildi. macOS Sonoma'da kullanılan çerçevelerin iOS 17 beta 4'e eklenmesi üzeirne Apple'ın mobil cihazlara da benzer bir mod getireceği yönündeki iddiaları arttırdı.

'Oyun Modu', oyunlar için donanım kaynaklarına öncelik vererek oyunların daha sorunsuz çalışmasını sağlıyor ve Bluetooth gecikmesini önemli ölçüde azaltıyor. Bu özellik, AirPods veya Bluetooth kumanda kullanan oyuncular için oldukça olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Ancak, iOS'ta Oyun Modu'nun iPhone ve iPad için mi yoksa sadece iPad için mi kullanılabileceği henüz belirsiz. Ancak bu özellik şimdilik test sürecinde. Bu sebepten dolayı da gelip gelmeyeceğine kesin gözüyle bakılmıyor.