Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:11

Güncelleme: 29.11.2023 - 13:11

Gün içinde sürekli olarak kullanılan akıllı telefonlarda parmak izi, kir ve toz birikebilir. Hal böyle olunca da kullanıcılar telefonlarını nasıl temizleyeceğini merak ediyor. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple kendi akıllı telefonlarının nasıl temizleneceğine dair bir dosya paylaştı. Bu sayede kullanıcıların cihazlarını evde düzgün bir şekilde temizlemeleri planlanıyor. Peki iPhone nasıl temizlenir? iPhone şarj yeri ve hoparlörler nasıl temizlenir? iPhone ahizesi nasıl temizlenir?

IPHONE NASIL TEMİZLENİR? IPHONE ŞARJ YERİ VE HOPARLÖRLER NASIL TEMİZLENİR? IPHONE AHİZESİ NASIL TEMİZLENİR?



iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Temizliği:

Tüm kabloları çıkarın ve iPhone'u kapatın.

Tüm kabloları çıkarın ve iPhone'u kapatın. Ekranı yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyin.

Var olan kalıntılar için ılık sabunlu su kullanabilirsiniz.

Temizleme sırasında açıklıklara su girmemesine dikkat edin.

iPhone XS, iPhone 8 ve Önceki Modellerin Temizliği:

Tüm kabloları çıkarın ve iPhone'u kapatın.

Ekranı yumuşak, hafif nemli ve ışık geçirmeyen bir bezle temizleyin.

Açıklıklara su girmesinden kaçının.

iPhone'unuzu Dezenfekte Etme:

Yüzde 70 izopropil alkol veya Clorox temizleme mendili kullanabilirsiniz.

Mikrofiber bir bezle iPhone'un önünü ve arkasını silin.

Q-Tip veya pamuklu çubuk kullanarak aralıkları dezenfekte edin.

İzopropil alkol dışındaki temizleyicilerden kaçının.

Lightning Bağlantı Noktasındaki Tozu Temizleme:

iPhone'u kapatın.

Bir kürdan kullanarak Lightning bağlantı noktasındaki tüyleri temizleyin.

El feneri kullanarak detaylara dikkat edin.

iPhone ahizesi nasıl temizlenir?