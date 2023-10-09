Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:49

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:49

QR kodları, web sayfalarına hızlı ve kolay erişim için harika bir çözüm sunuyor. Özellikle acil bir şekilde bir web sitesine ulaşmanız gerektiğinde veya bilgiyi paylaşmanız gerektiğinde QR kodları oldukça faydalı olabilir. Örneğin, otobüsünüzü kaçırdınız ve bir sonraki otobüsün ne zaman geleceğini hızlıca öğrenmek istiyorsunuz, bu durumda NYC otobüs duraklarındaki QR kodları size yardımcı olabilir.

Peki QR kod nasıl oluşturulur? Program kullanmadan QR kod nasıl oluşturulur?



QR KOD NASIL OLUŞTURULUR? QR KOD PROGRAMSIZ NASIL OLUŞTURULUR?

QR kodu oluşturmanın birçok yöntemi vardır, ancak güvenli bir uygulama seçmek önemlidir. Güvensiz bir uygulama, oluşturduğunuz QR koduna zararlı içerikler ekleyebilir veya izleme yapabilir. Ayrıca, bazı çevrimiçi platformlar da kendi QR kodu oluşturma araçları sunarlar.

Chrome ve Edge gibi Chromium tabanlı tarayıcıları kullanarak QR kodu oluşturmak oldukça basittir. İşte farklı platformlarda nasıl yapılacağı:

Android'de Chrome Kullanımı

Chrome tarayıcısını açın ve QR kodunu oluşturmak istediğiniz web sitesine gidin. Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun ve "Paylaş" seçeneğini seçin. Açılan pencerenin altında bir QR kodu simgesi bulunur, bu simgeye dokunun. QR kodu hemen oluşturulur. İhtiyacınız olduğunda, QR kodunu "İndir" seçeneğiyle kaydedebilirsiniz.

iOS'ta Chrome Kullanımı

Chrome tarayıcısını açın ve QR kodunu oluşturmak istediğiniz web sitesine gidin (Chrome uygulamasını App Store'dan indirebilirsiniz). Sağ üst köşedeki yükleme simgesine dokunun. Açılan menüden "QR Kodu Oluştur" seçeneğini seçin. QR kodu anında oluşturulur. QR kodunu kaydetmek veya paylaşmak için "Paylaş" düğmesine dokunabilirsiniz.

Masaüstünde Chrome Kullanımı

Chrome tarayıcısını açın ve QR kodunu oluşturmak istediğiniz web sitesine gidin. Adres çubuğundaki "Bu sayfayı paylaş" simgesine tıklayın ve "QR Kodu Oluştur" seçeneğini seçin. Oluşturulan QR kodu ve temsil ettiği URL ile ilgili bilgilere erişebileceğiniz bir pencere açılır. Bu pencereden QR kodunu kopyalayabilir veya indirebilirsiniz.

Masaüstünde Edge Kullanımı