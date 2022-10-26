iPhone'larda olmayan özellik Android'de işe yaradı
Android cihazlar için geliştirilen Google'ın deprem algılama ağı ilk kez büyük bir depremi erkenden uyardı.
Google'ın geliştirdiği 'deprem algılama ağı' Android telefonları adeta sismometrelere dönüştürüyor. Yaşanacak depremleri erkenden bildirmeyi vadeden bu sistemin ilk önemli sonucu dün (25 Ekim'de) gerçekleşen bir depremi bildirmesiyle ortaya çıktı.
iPHONE'LARDA YOK ANCAK ANDROID TARAFTA AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
Android telefonlar ve iOS telefonlar arasında özellikle uygulama ve sunulan özellikler tarafında karşılaştırmalar yapılıyor. Google'ın geliştirdiği ve iPhone'larda şu anlık bulunmayan deprem algılama sistemi, önemli bir aşama kaydederek erken uyarısını verdi. Kaliforniya yakınlarında bulunan San Jose etrafında gerçekleşen depremi algılayan sistem, deprem uyarısı attı.
Google'da sorumlu mühendis olarak çalışan Dave Burke sistemin nasıl çalıştığını ve ilk başarılı sonuçları Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Söz konusu sistem ile birçok kişi daha deprem gerçekleşmeden yaklaşık 10 saniye önce bir deprem bildirimi aldı.
Earthquake in SF Bay Area today. Yellow/red represents shaking Android phones acting as seismometers. Circles are our inferred estimate of P & S waves. Earthquake alerts sent instantaneously to surrounding phones before the waves hit pic.twitter.com/8pumt19ReI— Dave Burke (@davey_burke) October 26, 2022
Bildirimi alan Android kullanıcıları ise bunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları iPhone'ların uyarıyı daha sonra aldığını belirtti.
Sistem daha önce de Filipinler'de meydana gelen bir depremi erken uyarı sistemiyle bildirmişti. Ancak ilk kez bu kadar kapsamlı bir sonuç verdi.
Söz konusu sistem Türkiye'de de aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Özelliği açmak için şu aşamaları takip etmeniz gerekiyor: Öncelikle ayarlar kısmına girin daha sonra, konum> gelişmiş> deprem uyarıları'nı aç'a dokunun. Bunun dışında meydana gelen tüm depremler için uyarı alınamayabilir. Sistem yakın çevredeki 4.5 ve üzeri şiddetlerdeki depremleri algılayıp bildiriyor.
Video Haberler
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- İstanbul'da adeta bir tatil köyü
- AKP'nin tütün ve alkole yönelik teklifi Meclis'ten geçti
- Projeler 500 milyar TL yuttu