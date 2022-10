iPhone'larda olmayan özellik Android'de işe yaradı

Google'ın geliştirdiği 'deprem algılama ağı' Android telefonları adeta sismometrelere dönüştürüyor. Yaşanacak depremleri erkenden bildirmeyi vadeden bu sistemin ilk önemli sonucu dün (25 Ekim'de) gerçekleşen bir depremi bildirmesiyle ortaya çıktı.

Android telefonlar ve iOS telefonlar arasında özellikle uygulama ve sunulan özellikler tarafında karşılaştırmalar yapılıyor. Google'ın geliştirdiği ve iPhone'larda şu anlık bulunmayan deprem algılama sistemi, önemli bir aşama kaydederek erken uyarısını verdi. Kaliforniya yakınlarında bulunan San Jose etrafında gerçekleşen depremi algılayan sistem, deprem uyarısı attı.

Google'da sorumlu mühendis olarak çalışan Dave Burke sistemin nasıl çalıştığını ve ilk başarılı sonuçları Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Söz konusu sistem ile birçok kişi daha deprem gerçekleşmeden yaklaşık 10 saniye önce bir deprem bildirimi aldı.

Earthquake in SF Bay Area today. Yellow/red represents shaking Android phones acting as seismometers. Circles are our inferred estimate of P & S waves. Earthquake alerts sent instantaneously to surrounding phones before the waves hit pic.twitter.com/8pumt19ReI