Beklenen adım: Google'da reklam yönetimi kullanıcıya geçiyor

21 Ekim 2022 Cuma, 11:43

ABD merkezli teknoloji devi Google, Mayıs 2022'de gerçekleştirdiği I/O etkinliklerinde "Reklam Merkezi" isimli yeni bir özellikten bahsetmişti. Bu özellik, Google'ın Arama, Keşfet ve YouTube hizmetlerinde gösterilen reklamların yönetilebilmesini sağlıyordu. Kullanıcılar bu özellik sayesinde hangi markalardan veya hangi kategorilerde reklam görebileceklerini belirleyebileceklerdi.

ÖZELLİK SAYESİNDE KULLANICILAR İSTEDİKLERİ REKLAMLARI SEÇEBİLECEK

Webtekno'nun haberine göre Google'ın Reklam Merkezi özelliği, kullanıcılara ulaşmaya başlamış durumda. Böylelikle Google'da gördüğümüz reklamlar için yeni bir dönem resmen başlamış oldu.

Paylaşılan ekran görüntülerinde, Reklam Merkezi özelliğinin kullanılabilmesi için "Kişiselleştirilmiş Reklamlar" seçeneğinin aktif olması gerektiğini gösteriyor. Eğer bu seçenek aktifse, reklamları dilediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz demektir. Özellik o kadar geniş kapsamlı bir şekilde geliştirilmiş ki konulardan tutun da markalara kadar her seçenek özelleştirilebiliyor.

Google'ın Reklam Merkezi, bazı kategorileri "hassas" olarak listeliyor. Bunlar şu an için arkadaşlık uygulamaları ile alkollü ürünler gibi çok da detaylı net olmayanlar var. Kullanıcılar artık, bu kategorilerdeki reklamları kalıcı olarak kapatabilecekler. Google'ın yeni Reklam Merkezi özelliği, kullanıcı deneyimini hiç olmadığı kadar iyileştirecek ve reklamların üst düzey fayda sağlamasına imkan tanımış olacak gibi görünüyor.