iPhone'larda pil ömrü artarken performans düşüyor! Peki ama neden?

Yayınlanma: 21.09.2024 - 07:02

Güncelleme: 21.09.2024 - 07:02

Apple kısa bir süre önce desteklenen iPhone modelleri için yenilikleri içinde barındıran ve arayüzün değişmesi gibi tasarımsal eklemelerin de olduğu iOS 18'i indirilmeye açtı. Yapılan testlere göre iOS 18 ile işlemcilere yük biniyor. Bu sayede pil ömrü artsa da gecikme yaşanabiliyor.

APPLE YENİ iOS 18'İ SUNDU NEDEN PERFORMANS KAYBI VAR?

Geekbench 6 skorlarına göre performans düşüşü olsa da bu fark kullanıcıların fark edemeyeceği kadar düşük olduğu aktarılıyor.

Testler, iOS 17 yüklü iPhone'larla iOS 18 yüklenmiş olanlarla kıyaslandı. iPhone 15 Pro Max, tek çekirdekte ve çok çekirdekte sırasıyla 2.999 ve 7.779 puanlar alırken, iOS 18'de bu skorlar 2.885 ve 7.476 puana geriledi.

iPhone 15 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e ait olan A17 Pro ve A16 Bionic'te skor düşüşleri gerçekleşti. Bu bize yeni güncellemedeki pil ömrü artışı iPhone 15 Pro'nun ile iPhone 14 Pro modelleri için gerçekleşiyor.