iPhone'larda yeni dönem: 'Onarımı kendin yap'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 17:56

Akıllı telefon dünyasının en büyük isimlerinden birisi olan Apple, yarattığı teknoloji ekosistemiyle büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Zaman zaman aldığı kararlarla eleştirilerin hedefinde de olan şirket yine ilginç bir kararla gündeme geldi.

IPHONE 13, IPHONE 12 VE YENİ IPHONE SE İÇİN 'SELF SERVICE REPAIR'

ShiftDelete'in haberine göre; Apple, iPhone cihazları için parça ve farklı araçlar satmaya başladığı yeni hizmetini duyurdu.

Bu satışlarla birlikte kullanıcıların cihazları kendi onarım yapmasına izin veren "Self Service Repair" programını başlattı. Program kapsamında satılan ürünlerin yanında kişilerin kendi tamirini kendisinin yapmasını kolaylaştıran onarım kılavuzları da bulunacak.

"ONARIM İÇİN ALTERNATİF YOL"

Apple, Self Service Repair programını “onarım için alternatif yol” olarak tanımlıyor. Öte yandan iPhone 13 serisi, iPhone 12 ve iPhone SE 2022 servis kapsamında olan cihazlar olacak. Teknoloji devi, programı ilk olarak ABD’de test sürüşüne çıkarıyor. Öte yandan Apple konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı.

"Müşterilerin cihazlarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için güvenli, güvenilir ve güvenli onarımlara uygun erişim sunma konusunda müşterilere ve çevreye karşı bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz."

Apple, Self Service Repair ile bazı belirli parçaların satışını gerçekleştirecek. Teknoloji devi satışlarında kırık ekranlar ve arızalı piller veya kameralar gibi yaygın sorunlara yöneliyor. Ayrıca program kapsamında bu yıl içinde M1 tabanlı Mac parçalarını sunmak istiyor.

Şirket, programını en kısa sürede Avrupa’ya genişletmeyi düşünüyor.