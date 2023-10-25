Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:31

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:31

Teknoloji devi Apple, Mesajlar uygulamasına yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Bu güncellemelerden biri, SMS/MMS mesajlarını "önemsiz" olarak bildirme özelliğini içeriyor. Daha önce yalnızca mavi balonlu iMessage'ları önemsiz olarak bildirmenize izin veren bu özellik, iOS 16'da diğer mesaj türlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Peki iPhone'larda rahatsız eden SMS'ler nasıl şikayet edilir?

IPHONE'LARDA RAHATSIZ EDEN SMS'LER NASIL ŞİKAYET EDİLİR?



Artık, gelen bir SMS/MMS mesajını gereksiz olarak bildirmek oldukça basit hale geldi. iOS 16 veya iPadOS 16 çalıştıran bir iPhone veya iPad'e sahipseniz ve bilinmeyen bir göndericiden gelen bir mesajı önemsiz olarak işaretlemek isterseniz, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İlgili mesaja gidin. Mesajın altında bulunan "Önemsiz Bildir" seçeneğine dokunun.

Bu adımdan sonra, bir onay penceresi açılacak ve bu pencerede "Sil ve Önemsiz Bildir" seçeneğine dokunarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu işlem sonucunda, Apple ve ağ sağlayıcınız bilinmeyen veya istenmeyen mesajları tespit etmek ve gelen kutunuzu temiz tutmanıza yardımcı olmak için harekete geçecektir.

Bu güncelleme, iOS kullanıcılarına istenmeyen mesajlardan kurtulma ve iletişimlerini daha verimli bir şekilde yönetme olanağı sunuyor. Apple, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik bu tür güncellemelerle iOS ekosistemini daha işlevsel hale getirmeye devam ediyor.