İspanyol ve Portekizli Paleontologlar 30 adet dinozor yumurtası buldu
Paleontologlar, fosilleşmiş bir yuvadan 30 adet dinozor yumurtası çıkardı.
İspanya’da paleontologlar tarafından gerçekleştirilen bir kazıda 66 milyon yıl öncesine ait 30 adet dinozor yumurtası bulunduğu açıklandı.
Portekiz’deki Yeni Lizbon Üniversitesi ekibi ile ortaklaşa çalışma yürüten Zaragoza Üniversitesi’ne bağlı uluslararası bir paleontolog ekibinin, fosil haldeki dinozor yumurtalarını iki tonluk kayadan çıkardığı belirtildi.
70 ADET YUMURTA DAHA VAR
Kazı ekibi, kayada halen 70 adet yumurtanın olduğunu ifade ederken yumurtaların, yapılan ön incelemeler sonucunda boyu 20 metreyi bulabilen dört ayaklı bir otobur olan titanozor cinsine ait olduğu tespit edildi.
Lizbon Yeni Üniversite ekibi üyesi Miguel Moreno-Azanza, bir buldozer yardımıyla kaldırılan kayayı, beş kişinin günde 8 saat çalışarak 50 günde çıkarabildiğini söyledi.
ÜÇ YILLIK FİNANSMAN
Moreno-Azanza, çıkarılan yumurtaların İspanya’nın kuzeyinde bulunan Loarre kasabasında bulunduğunu ve önümüzdeki bahar aylarında açılacak olan yeni bir müzede sergileneceğini belirtti.
Son olarak, Loarre Dinozor Yumurtaları Projesi adlı kazı çalışmalarının, Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı ile İspanya Bilim Bakanlığı tarafından üç yıl boyunca finanse edileceği öğrenildi.
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