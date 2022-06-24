'İstanbul Senin' uygulaması nedir? 'İstanbul Senin' uygulaması nasıl indirilir?

24 Haziran 2022 Cuma, 17:01

İstanbul Senin Süper Uygulaması 18 Kasım 2021 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtıldı. Şehirde hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan uygulamanın hazırlık aşaması 2 yıl sürdü.

'İSTANBUL SENİN' UYGULAMASI NEDİR?

Herkesin ücretsiz indirip kullanabileceği 'İstanbul Senin'de ulaşımdan fatura ödemelerine, alışverişten finansal hizmetlere kadar birçok çözüm bir arada yer alıyor ve vatandaşların tek yerden ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda fayda elde etmesini sağlıyor. İstanbul halkına ürün ve hizmetlerini sunan kurum ve şirketler İstanbullulara tek yerden ulaşıp bu güvenli pazar yerinin sağlayacağı fırsatlardan yararlanıyor.

'İSTANBUL SENİN' UYGULAMASINDA HANGİ HİZMETLER VAR?

Uygulama, yurttaşların cep telefonundan İBB hizmetlerine ulaşmasını ve şehirde hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Senin' uygulamasının kullanım alanlarından bazıları şöyle sıralamıştı:

İETT, Şehir Hatları ve Metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular, ‘İstanbul Senin’deki dijital İstanbul Kart sayesinde, plastik İstanbul Kartlarını yanlarında taşımalarına gerek olmadan seyahat edebiliyor. Yanında cüzdanı olmayan yurttaşlar cep telefonunun içindeki Göster Geç özelliği ile toplu taşımadan yararlanabiliyor.

Fatura ödemek için kuyruğa girme derdi ‘İstanbul Senin’ ile ortadan kalkacak İSKİ ve İGDAŞ faturalarını, çeşitli fatura ödeme noktalarından veya banka şubelerinden ödemekte olan İstanbullular, faturalarını diledikleri yer ve diledikleri zamanda cep telefonlarından kolayca ödeyebilecek.

Söz Senin’ mini uygulamasıyla şehirle ilgili fikirleri olan, şehrin geleceğine yön vermek isteyen İstanbullular, kolayca fikirlerini paylaşacak ve yönetimin kararlarına katılabilecek.

Otobüsüm Nerede’ mini uygulamasıyla, şehrin herhangi bir yerinde otobüs beklemekte olan İstanbullular, otobüslerinin tam olarak kaç dakika sonra beklemekte oldukları durakta olacağını görebilecek.

Sanat severler tiyatro, müzik başta olmak üzere her türlü kültürel etkinlikten anında haberdar olacak ve diledikleri yerden kolayca bilet alabilecek.

Yardımseverler, bir iyilik hareketi haline gelen ‘Askıda Fatura’ icraatımızın mini uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

‘Çözüm Merkezi’ mini uygulaması ile kendileri, mahalleleri, sokakları ile ilgili ihtiyaç veya sorunları varsa, bunları bize anında iletip, çözüm isteyebilecekler.

İstanbul Senin’ platformunda kullanıcılar; dijital kimlik, dijital cüzdan ve dijital sözleşmeyi birlikte kullanabilecek. Yani, kimlik bilgilerinizi, İstanbul Kartınız ve kredi kartlarınızı, bu süper uygulamanın içinde saklayabileceksiniz.

'İSTANBUL SENİN' UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

'İstanbul Senin' uygulamasını App Store'dan ya da Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

İMAMOĞLU'NDAN, 'İSTANBUL SENİN' ÇAĞRISI

24 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Hizmette 3'üncü Yıl Sunumu'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm İstanbulluları, 'İstanbul Senin' uygulamasını indirmeye davet etti. İmamoğlu, "Oradan ben de İstanbullu hemşerilerimle hem konuşuyor, hem dertleşiyor, hem de dertlerine çözüm buluyor olacağım" dedi.

Tüm İstanbulluları, 'İstanbul Senin' uygulamasını indirmeye çağıran İmamoğlu; şöyle konuştu:

"Belediyemiz iştiraklerinin en çok kullanılan uygulamalarını, 'İstanbul Senin' adlı süper uygulamamızla birleştirdik. 300 bine yakın hemşerimiz, bu uygulamayı indirdi. Salonda ve bizi izleyen vatandaşlarımızdan, henüz indirmemiş olanlar varsa; lütfen 'İstanbul Senin' uygulamasını indirsinler. Çünkü, oradan sadece kurumlarımızın hizmetlerini değil, oradan ben de İstanbullu hemşerilerimle hem konuşuyor, hem dertleşiyor, hem de dertlerine çözüm buluyor olacağım. Bu sayede İstanbullular dijital kimlik ve mobil ödeme hizmetinden de yararlanıyorlar."