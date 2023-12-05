İşte yeni rekor: Dünya internetinin 20 kat hızına ulaşılabildi!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:33

Güncelleme: 05.12.2023 - 14:33

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT)'ndeki araştırmacılar, tek bir fiber optik kablo üzerinden saniyede 22.9 petabits gibi devasa bir hıza ulaşarak rekor kırdı. Bu hız, tüm küresel internet trafiğinin 20 katından fazla bir hıza tekabül ediyor. Aynı zamanda önceki rekor olan 10.66 petabits/s'nin iki katı seviyesinde.

Saniye başına küresel internet trafiği, internette bir saniyede iletilen bütün web siteleri, video akışı, dosya indirme gibi bütün bilgisayarlar arasında iletilen verileri içeriyor. Dolayısıyla ulaşılan hız inanılmaz bir büyük bir hız.

YENİ REKORUN ARKASINDA ÖNEMLİ TEKNOLOJİLER VAR

Donanımhaber'in aktardığı habere göre daha fazla internet trafiğiyle başetmek için NICT araştırmacıları fiber optik iletişimde alan ve dalga boylarını kullanan multiplexing (çoğullama) teknolojisini kullandılar. Multiplexing'i, daha fazla data iletmek için bir yolu genişletip daha fazla şerit ekleme ve trafik sinyalleri ekleme olarak düşünebiliriz.

Araştrımacılar fiber kablodaki her kıldan (çekirdek) 0.3 ile 0.7 petabits/s arası veri iletebilmeyi başardılar. Bu fiber kıl demetleri bir araya gelince de 22.9 petabits gibi bir hıza ulaşıldı.

NICT ekibi bu başarıyı en son teknolojileri kullanarak elde etti.

Bir kabloda veri ileten tek bir çekirdek yerine üç modda veri iletebilen ve toplamda 114 uzamsal kanala sahip 38 çekirdekli kablo geliştirdiler.

Böylelikle, farklı bant dalga boylarında, çeşitli bağımsız data kanalları kullanılarak veri iletim kapasitesi arttırılabildi. Her mod, S, C ve L bantları boyunca 750 dalga boyu kanalıyla 18.8 terahertz bant genişliğine ulaşan kendi uzamsal kanalına yerleştirildi.

Araştırmacılar, hata düzeltmede daha fazla optimizasyon yapılarak mevcut fiber optik sistemlerden 1000 kat daha hızlı olan 24.7 petabits/s hıza çıkılabileceğini belirtiyor. Bu gelişmenin gelecekteki ultra geniş kapasiteli fiber optik ağların geliştirilmesinde önemli bir adım olduğunu söylüyorlar.