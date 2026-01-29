İstenmeyen aramaları nasıl durdurabilirsiniz?

İstenmeyen aramalar artık her telefon kullanıcısını etkiliyor. Bu aramaların bir kısmı WhatsApp gibi uygulamalardan olurken, bir kısmı da direkt telefon numaranızdan oluyor. Bilinmeyen numaralardan gelen aramaların yanı sıra dolandırıcıların da sıklıkla tercih ettiği 'spam' aramalar epeyce kişinin büyük bir sorunu. Hatta bu sorun bazı kişilere telefon numarasını bile değiştiriyor.

İnternetin güvenli olmayan bu tarafında alışveriş için kayıt olduğunuz sitelerden, güvenilir olduğunu sandığınız platformlara kadar telefon numaranızı paylaşıyorsunuz ancak bu veriler küçük bir açık bulunarak kolaylıkla sızdırılıyor. Bu da istenmeyen numaralardan gelen çağrıların artmasına neden oluyor.

Bunun için hem Apple tarafında hem de Google tarafında önlemler alınabiliyor.

iPhone kullanıcıları neler yapabilir?

iPhone kullanıcısıysanız iOS 26 ile gelen arama filtreleme özelliğini tercih edebilirsiniz. Bu özellik aktif olarak Türkiye'de bulunmuyor ancak ilerleyen dönemde sunulması bekleniyor.

Türkiye'de de kullanımda olan özellik ise iPhone'da rehberde kayıtlı olmayan numaraları sessize alıp doğrudan sesli mesaja yönlendiren "Bilinmeyen Arayanları Sessize Al" oluyor. Bunun için iPhone'un Ayarlar bölümünden Telefon'u ve Bilinmeyen Aramaları Sessize Al özelliğini açabilirsiniz.

Android tarafında ise özellikle Pixel'de sunulan Arayan Kimliği ve istenmeyen aramalar seçenekleri bulunuyor. Arayan ve istenmeyen arama kimliğini göster seçeneğini etkinleştirdiğinizde Android'in şüpheli dolandırıcılardan geldiğini algıladığı aramalar, cevaplamadan önce bu şekilde işaretlenmiş olacak.

Samsung cihazlarda ise Arayan Kimliği ve istenmeyen arama korumasını açma ve kapama seçenekleri bulunuyor. Bu potansiyel olarak istemeyen aramaların işaretlenmesini içeriyor.

Bunların dışında istenmeyen ve sürekli arayan numaraları engellemek de bir çözüm olabilir.

Spam aramaları engelleyen bazı uygulamalar da bulunuyor. Truecaller, hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde yer alan bir uygulama. Bilinmeyen numaraları gösterirken aynı zamanda spam ve dolandırıcılar için otomatik engelleme sunuyor ve SMS tarafında dolandırıcılara yönelik koruma sağlıyor.

Nomorobo ise benzer şekilde potansiyel spam ve otomatik yapılan aramaları engelliyor. RealCall, yapay zeka tabanlı bir tespit uygulaması. Bilinmeyen numaraları engeller ve spam aramaları tespit edebilir.

Bunların dışında Türkiye'de eski adıyla e-Devlet yeni adıyla ''turkiye.gov.tr'' üzerinden Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu bir hizmet daha bulunuyor. Hesabınıza giriş yapıp, arama kısmına ''Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'' yazdığınızda karşınıza bu hizmet çıkıyor. Burada telefon numaranız ile izin verilen markalar ve şirketler listeleniyor. İstemediğiniz şirketin ismini bulup ve tıkladıktan sonra Aramaları ve SMS mesajlarını kapatmayı işaretleyebilirsiniz.