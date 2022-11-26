Japon astronot, yaptığı deneyin sonuçlarını kafasından uydurdu
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), astronot Satoshi Furukawa'nın bilimsel bir deneyle ilgili verileri tahrif ettiğini açıkladı.
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 58 yaşındaki astronot ve doktor Satoshi Furukawa liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından yürütülen deneyin verilerinin uydurma olduğunu bildirmek zorunda kaldı. Ancak astronotun sert bir cezayla karşılaşması pek olası değil.
DonanımHaber'de yer alan haberin detaylarına göre JAXA deneyinde sekiz kişi iki hafta boyunca uzay istasyonunu andıran kapalı bir odaya hapsedildi. Çalışmanın amacı, Satoshi Furukawa'nın sorumluluğunda katılımcıların ruhsal durumlarını ve stres düzeylerini değerlendirmekti. Daha sonra tahrifat ve yanlış veri vakaları olduğu ortaya çıktı, ancak JAXA tam olarak neyin yanlış olduğunu açıklamadı.
İSTASYONDA 167 GÜN GEÇİRMİŞTİ
JAXA ayrıca deney sonuçlarının bilimsel bir makale şeklinde yayınlanmadığına, dolayısıyla Japon yasaları açısından veri sahteciliği veya tahrifatıyla eşdeğer tutulabilecek bir ihlal olmadığına dikkat çekti. Bununla birlikte JAXA, Furukawa da dahil olmak üzere sorumluları cezalandırmayı planlıyor.
Ancak bu durumun astronotun gelecek yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmesi planlarını etkilememesi gerektiği belirtiliyor. Furukawa'nın deneyimli bir astronot olduğunu belirtmekte fayda var. 1999 yılında JAXA'ya katıldı ve 2011 yılında ISS'de 167 gün geçirdi.
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