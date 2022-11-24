Çin 'derin uzay araştırmaları' programını duyurdu

24 Kasım 2022 Perşembe, 17:02

Ay keşif programının, Chang'e-5, 6, 7 ve 8 olmak üzere dört aşamasının planlandığını kaydeden Wu, programın Chang'e-6 ayağında, "Ay'ın uzak bölgesinden örnek toplayıp Dünya'ya getirmeye hazırlandıklarını" ve bunu başarmaları halinde, insanlığın ilk kez böyle bir görevi tamamlamış olacağını belirtti.

Wu, basına yaptığı açıklamada, "Chang'e-5, Ay'ın Dünya'ya yakın bölgesinden bin 731 gram ay toprağı aldı. Chang'e-6'nın uzak bölgeden daha fazla örnek toplayarak 2 bin gramlık hedefine ulaşacağını umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Baş tasarımcıya göre, programın Chang'e-7 aşamasında, uzay aracı Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapacak ve güneş ışığı hiç görmemiş olan mağaralarda su aramak için alçak uçuş yapacak.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA İSTASYONU

Wu'ya göre, 2028 civarında fırlatılacak olan Chang'e-8 ise, Chang'e-7 ile birlikte yine Ay'ın Güney Kutbu'nda yer alacak olan bilimsel araştırma istasyonunun temelini oluşturacak.

Wu, bu istasyonda bir adet Ay yörünge aracı, bir adet iniş aracı, bir adet gezgin, bir adet uçan araç ve çok sayıda bilimsel cihaz bulunacağını sözlerine ekledi.

AYDA İNTERNET BAĞLANTISI

Wu, bu çerçevede, "2035 yılına kadar uluslararası bir bilimsel Ay araştırma istasyonu inşa etmeyi ve burada ortak tasarım, araştırma, bilimsel veri paylaşımı ve ortak istasyon yönetimi faaliyetleri icra etmek için diğer ülkelerle işbirliği yapmayı umuyoruz" dedi.

Wu'ya göre Çin, Ay keşif araçlarının etkili bir şekilde yönetilmesinin yanı sıra veri aktarımı, navigasyon ve uzaktan algılamayı entegre etmek için "Ay'da internet iletişimi kurma" imkanlarını araştırıyor.

GEZEGENİ SAVUNMA GÖREVİ

Çin'in önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde asteroit örneklemesi yapmayı planladığını da kaydeden Wu ayrıca, Dünya'ya tehdit oluşturabilecek küçük gök cisimlerinin tespiti, bunlara karşı erken uyarı sistemi oluşturulması ve söz konusu cisimlerin yollarından saptırılması için "gezegeni savunma görevi" yürütmeye hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

Çin tüm bunlara ek olarak, Mars'tan örnekler almanın yanı sıra Jüpiter ve Uranüs'ün gezegenler arası keşfini gerçekleştirmeyi; Güneş'in keşfi için de Güneş sisteminin sınırlarına doğru bir keşif aracı göndermeyi planlıyor.

Wu bu bağlamda, "Ay ve Mars'a astronot göndermek için yaklaşık 4 bin tonluk bir ağır yük fırlatma aracı da geliştireceğiz" dedi.