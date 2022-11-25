Uzaya gitmek için Elon Musk'ın adını alnına yazdırdı

25 Kasım 2022 Cuma, 16:04

Uzaya gitmek isteyen Elon Musk hayranı Rodrigo America, alnına iş insanının adını dövme yaptırdı. Rodrigo America bu sayede Musk'ın dikkatini çekmeyi hedeflediğini söyledi.

Brezilyalı sosyal medya fenomeni, dövme hakkındaki ilk paylaşımını 29 Ekim'de yaparken o tarihten bu yana gönderilerine devam etti.

Söz konusu video "Elon Musk'ı tanıyor musunuz?" mesajıyla paylaşıldı. Sonraki gönderilerde "Elon Musk, Rodrigo America'yı tanıyor musunuz?" ve "Seni Seviyorum Elon Musk" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre America, "Elon Musk'ın yaptıkları, yapacakları ve insanları Mars'a götürmesi tarihe geçecek. O benim ilham kaynağım" dedi. America dövme sayesinde insanları Mars'a götürmeyi planlayan Musk'ın uzay şirketi SpaceX'te gönüllü yolculardan biri olmayı umduğunu ifade etti.

2016'da bir cezaevinde görev yaptığını belirten America, uzaya ilgisinin başlamasını şöyle anlattı:

"İki saattir oturuyordum. Önümden koca kafalı küçük bir şey geçti ve 'Bilgiyi ara' diye bir ses işittim. O gün işten ayrılmak istedim. Sistemde daha fazla çalışmak istemedim."

Brezilyalı fenomen, Insider'a yaptığı açıklamada da Tesla ve SpaceX CEO'sunun dikkatini çekebilmek için dövmeyle ilgili sık sık paylaşım yaptığını belirtti:

"İşe yaradığını düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

Musk, Mars'ta şehir inşa etmek istiyor. Dünyanın en zengin ismi, gezegende kendini idame ettiren bir şehir kurmak için 1 milyon ton ağırlığında kargo gerektiğini 2019'da söylemişti. Masrafın 100 milyarla 10 trilyon dolar arasında olacağını tahmin ettiğini belirtmişti.

Musk bir yıl sonra yaptığı açıklamada, 2050'ye kadar Mars'a 1 milyon insan göndermeyi hedeflediğini bildirmişti. Musk ayrıca insanların, 2029'a kadar Mars'a ilk adımı atacağını düşünüyor.