Jeff Bezos bir kez daha dünyanın en zengin kişisi oldu

Amazon ve Blue Origin gibi şirketlerin sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı ünvanına tekrar kavuştu. Liderliğe Elon Musk'ı geçerek ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:18
Jeff Bezos bir kez daha dünyanın en zengin kişisi oldu
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Dünyanın en zengin kişisi bir kez daha güncellendi ve liderliğe Jeff Bezos geçti. SpaceX ve Tesla gibi popüler şirketlerin sahibi Elon Musk'tan bu tahtı devralan Bezos, uzun bir süredir Musk ile farklı sektörlerde rakip olarak anılıyor.

Jeff Bezos, 2021'de dünyanın en zengin kişisi ünvanını kaybetmiş ve bir daha ilk sıraya yükselememişti.

DÜNYANIN EN ZENGİN KİŞİSİ TEKRAR JEFF BEZOS OLDU

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde zirveye çıkan Bezos'un net serveti 4 Mart Pazartesi günü 200 milyar dolardı. Elon Musk'ın ise 198 milyar dolar civarındaydı.

Bernard Arnault ise 197 milyar dolarlık bir servetle ilk üçte yer alıyor.

Bezos'un ana gelir kaynağı Amazon ve şirkete bağlı alt gruplar oluyor. Zira açıklandığı kadarıyla uzay şirketi Blue Origin ile Bezos pek de kazanç sağlamıyor. Öte yandan önceki yıllarda, tartışma yaratan bir kararla, Washington Post'u 250 milyon dolara satın almıştı.

Hatırlatmak gerekirse Jeff Bezos elindeki Amazon hisselerinin bir kısmını geçen haftalarda  sattı. 

Elon Musk'ın geçen yıl yaklaşık 31 milyar dolarlık kaybı varken, Jeff Bezos'un 23 milyar dolarlık bir kaybı vardı.


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