Kanser vakalarında ürküten yükseliş

Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:01

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:01

Dünya genelinde 2050 yılında 35 milyondan fazla yeni kanser vakasının olacağı öngörülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr Nimet Baki, artan kanser vakalarına dikkat çekerek Türkiye’de 2022’de 240 bin kanser vakası görüldüğünü hatırlattı.

TÜRKİYE'DE 2022 YILINDA 240 BİN KANSER VAKASI GÖRÜLDÜ

Nimet Baki'nin yaptığı açıklamanın ayrıntıları şu şekilde:

“Dünya genelinde yaklaşık her 5 kişiden 1’i hayatı boyunca kansere yakalanıyor. Her 9 erkekten 1’i ve 12 kadından 1’i ise kanser nedeniyle ölüyor. 2050’de kanser vakalarında yüzde 77’lik artış öngörülüyor. Dünya genelinde 2050’de 35 milyondan fazla yeni kanser vakasının olacağı öngörülürken, 2022’deki tahmini 20 milyon vakaya oranla yüzde 77’lik artış yaşanması bekleniyor. Küresel kanser yükü hızla artarken, tütün, alkol ve obezite, kanser vakalarının artmasının ardındaki temel faktörler olarak öne çıkıyor. Hava kirliliği ise kanser için ‘çevresel risk faktörlerinin’ temel etkenlerinden biri arasında yer alıyor. Türkiye’de 2022’de 240 bin kanser vakası görüldü.

Hastanın yaşam kalitesini artırmak da önemli bir hedef olarak öne çıkarken, bu, kanserin son evrelerinde hastanın fiziksel, psikososyal ve ruhsal esenliği ile palyatif bakım için destek sağlanmasıyla başarılabiliyor. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, ağız kanseri ve kolorektal kanser gibi en yaygın kanser türlerinden bazılarının, erken teşhis edildiğinde ve en iyi uygulamalara göre tedavi edildiğinde yüksek iyileşme olasılıklarına sahip olduğu biliniyor. Ülkelerin gelir düzeylerine göre tedaviye erişimde önemli farklılıklar öne çıkarken, kapsamlı tedavinin yüksek gelirli ülkelerin yüzde 90’ından fazlasında, düşük gelirli ülkelerin ise yüzde 15’inden azında mevcut olduğu ifade ediliyor.”