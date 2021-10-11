Kanserli hücreleri tamamen yok ettiği iddia edilen yeni bir tedavi yöntemi bulundu
Bilim insanları, yeni bir kanser tedavisinin hastalardaki ölümcül tümörleri yok edebileceğini keşfetti. Uzmanlar, iki immünoterapi ilacının birleştirilmesinin, çeşitli gelişmiş kanser türlerine karşı etkili yeni bir silah olduğunun kanıtlanabileceğine inanıyor.
Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ve Royal Marsden'dan araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen deneye göre, immünoterapi ilaçlarından oluşan bir karışım, hastaların kanser hücrelerini öldürmek için bağışıklık sistemlerinden yararlanarak hayatta kalma konusunda olumlu bir eğilim sağladı.
4 yıl önce kansere yakalanan ve ölmesi beklenen bir hasta, Guardian'a verdiği demeçte, çalışmaya katıldıktan haftalar sonra hemşirelerin kendisini arayıp tümörünün tamamen kaybolduğunu söylediğini aktardı. 77 yaşındaki adam artık kanserden kurtuldu ve geçen haftayı eşiyle birlikte bir gemi yolculuğunda geçirdi.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; bilim insanları, nivolumab ve ipilimumab ilaçlarının kombinasyonunun, kanser hastalarının tümör boyutunda bir azalmaya yol açtığını keşfettiler. Aktarılana göre bazı hastalarda kanser hücreleri tamamen ortadan kalktı. Bu durum karşısında ise doktorların, hiçbir hastalık belirtisi bulamayınca hayrete düştükleri belirtildi.
"UMUT VERİCİ SONUÇLAR"
Uzmanlar, iki immünoterapi ilacının birleştirilmesinin, çeşitli gelişmiş kanser türlerine karşı etkili yeni bir silah olduğunun kanıtlanabileceğine inanıyor. İlaç kombinasyonunun diğer denemelerinden elde edilen sonuçlar, daha önce böbrek, deri ve bağırsak kanseri hastaları için benzer faydalar önermişti.
Bilim insanları, hastaların uzun vadeli hayatta kalma şanslarını artırmanın yanı sıra, immünoterapi tedavisinin, ileri kanserli birçok hastaya sunulan standart tedavi olan kemoterapinin yorucu doğasına kıyasla çok daha az yan etkiyi tetiklediğini söyledi.
ICR CEO'su Prof Kristian Helin, Guardian'a verdiği demeçte, “Bunlar umut verici sonuçlar” dedi. Helin, "İmmünoterapiler, hastalara önemli faydalar sağlayabilecek daha nazik, daha akıllı tedavilerdir" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Kanserle mücadele eden Canan Ergüder: Setlere döneceğim
- Cildi sararınca kanser olduğunu öğrendi
- Kanserle mücadele eden Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy: "Kök hücre tedavisine başlıyorum"
- Türkiye'de yılda yaklaşık 19 bin kadın meme kanserine yakalanıyor
- Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder yaşadığı zor günleri anlattı
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın yerine geçebilecek isim
- 7 milyon gurbetçi endişe içinde
- Erdoğan kimin cumhurbaşkanı?
- Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri
- Gaziantep’e havan saldırısı
- Öğrenci servisi devrildi
- Avrupa’daki yurttaşlardan Erdoğan'a 'yanıt'
- DSÖ'den Sinovac açıklaması
- Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi!
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan gönderme