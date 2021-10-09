Kanserle mücadele eden Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy: "Kök hücre tedavisine başlıyorum"
'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, mayıs ayında lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kemoterapi gören Aksoy, şimdi de kök hücre tedavisine başlayacağını açıkladı.
Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla
ilgili takipçilerine bilgi verdi.
Kök hücre tedavisine başlayacağını duyuran Aksoy, aynı
hastalıkla mücadele eden kişilere de moral verdi:
"Kök hücre tedavisine az kaldı. Sakallara bıyıklara
yeniden veda edecek olsam da daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can
sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler... Tedavisi devam eden arkadaşlar
korkmadan savaşmaya devam!"
"SON MÜCADELEMİZ BAŞLIYOR"
Geçen ay bir paylaşımda daha bulunan Aksoy, tedavide son
aşamaya geçildiğini duyurmuştu. 32 yaşındaki oyuncu, "Ekim ayında son
mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım; 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu
doğruydu. İlk günden bu güne harika yol kat ettik. Yüzde 95 oranında PET temiz
çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve
maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün
hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha
tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik
etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese..." demişti.
"HİÇ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM"
Hastalığını öğrendikten sonra hiç ümitsizliğe kapılmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum." diye konuşmuştu.
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